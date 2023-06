Alternativa justifica su apoyo al PSOE en Bergondo en que el PP causaría ‘males maiores’

“Hai que tomar decisións que non gustan para evitar males maiores. Non podíamos permitir un goberno do PP en minoría”, dijo este sábado Juan Fariña concejal bergondés de Alternativa dos Veciños tras apoyar, al igual que sus dos compañeros de formación, la elección como alcaldesa de la socialista Alejandra Pérez Máquez. La decisión, por sus palabras, se presume que no fue sencilla a tenor de las declaraciones efectuadas por el presumible próximo primer teniente de alcalde tanto antes como después de las últimas elecciones municipales en las que el PSOE se quedó con cuatro ediles, los mismos que el PP, y uno más que Alternativa.



Esta circunstancia, y la alcaldía de Fisterra, decantó la balanza a favor de Máquez que tras su designación como regidora, por quinta vez consecutiva, se comprometió por momentos emocionada a “traballar, traballar e traballar en defensa dos intereses de Bergondo”.



La sesión plenaria comenzó puntual a las doce del mediodía y tras la constitución de la mesa de edad, los trece ediles que conformarán la corporación hasta el año 2023 votaron tan solo por dos candidatos: el popular Manuel Fafián, el que más votos obtuvo en los comicios locales, y la socialista Máquez. Tanto Fariña como el cabeza de lista del BNG, David Carro, optaron por renunciar. El voto positivo de Alternativa da otro gobierno local al PSOE.