Alternativa denuncia que la obra de las rotondas de Guísamo presenta “notables carencias”

A pesar de que la reforma todavía no ha sido dada por finalizada eso no es óbice para que le lluevan las críticas. Si a principios de semana era el BNG el que denunciaba en pleno Congreso las deficiencias que presenta la obra de construcción de dos glorietas en la N-VI, a su paso por el núcleo bergondés de Guísamo, ayer era el socio minoritario del PSOE en el Gobierno local el que se lamentaba por cómo se están llevan a cabo los trabajos.



Alternativa dos Veciños emitió un comunicado en el que señala que el proyecto de mejora de la seguridad vial en las dos intersecciones de la antigua nacional con las vías que conducen a Ferrol y Cambre, respectivamente, presenta “notables carencias”. “Non está no noso ánimo cuestionar o obxectivo que se perseguía, todo o contrario, pero si poñer de manifesto unha serie de aspectos que non entendemos ou que directamente non nos gustan, amén de poñer en coñecemento do Ministerio de Transportes determinadas queixas veciñais ao respecto”, indican desde la formación que lidera el teniente de alcalde, Juan Fariña.

Exposición pública



La primera consideración que realiza Alternativa es que “o proxecto orixinal presentado no seu día a exposición pública e sometido a alegacións foi reformado en determinados aspectos, máis non se puxo en coñecemento do Concello de Bergondo o proxecto definitivo”.



A través del comunicado se denuncia que el proyecto original contemplaba la construcción de aceras en los accesos a un establecimiento hostelero. Se trataba, según Alternativa, de una demanda vecinal para transitar con mayor seguridad por la zona. “Pero non se executaron, polo que a seguridade viaria nese punto brilla pola súa ausencia. E non só iso; o restaurante queda sen saída, ou o que é peor, terá que utilizar para tal fin a entrada da que dispón, unha curva cerradísima e sen visibilidade”, añade.



La ausencia de pasos de peatones, la longitud excesiva de líneas continuas que impiden el acceso a los negocios de la zona, la discutible ubicación de las marquesinas de las paradas de los buses o la instalación de una mediana de hormigón en zona urbana son otras deficiencias que ha detectado Alternativa.