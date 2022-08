Pues sí, quién te nos diera ser de Vigo e iniciar tal día como hoy las bonitas fiestas navideñas, con lo que tal nos gustan. Lo que no entendemos es por qué pierden tanto tiempo y no las empiezan ya el día 7 de enero. Piénselo, Sr. Caballero, que seguro que adopta la medida. Este año van a tener una estrella de 14 metros que se verá desde Nueva York, nada menos. Pues que avisen al Pentágono antes de encenderla, no vaya a ser que la confundan con un misil de Don Vladimiro y fulminen estrella y ciudad con un súper-mega-dron más gordo que el que se cargó hace nadita al general iraquí Qasem Soleimani, que los americanos te son mucho de poner las vendas antes de la herida y no van a preguntar “De quen vés sendo?” antes de disparar. Don Abel, háganos caso, avise al Pentágono y, de paso, invite al Sr. Biden a bajar el machete del encendido de las luces.