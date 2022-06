Puestas de sol con polémica de ocaso

El líder el PP ha hecho lo normal, reivindicar los suyo y desde luego no tiene nada que ver una puesta de sol en la Alhambra que en Fisterra, Muxía o las Cíes. No hay comparación, la gallega es mucho mejor. Y para comprobarlo no hay que preguntar a los miles de peregrinos que se acercan a estas latitudes, al lado del monte olimpo gallego, basta con comprobar dónde los romanos instalaron en ara solis y antes, los nativos galaicos, realizaban sus ofrendas. Sin embargo, hubo que esperar a que Washington Irving se pasease por el Generalife para descubrir el gran tesoro granadino y la belleza nazarí.