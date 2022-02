Pere Aragonés elige sus compromisos

La agenda de Pere Aragonés no le provoca más que quebraderos de cabeza. Si anuncia que no va a asistir a la Conferencia de Presidentes le critican y si dice que acudirá a la cena inaugural del Mobile World Congress, también. La clave, según el presidente de la Generalitat, es que la primera cita es una pérdida de tiempo –y seguro que no es el único que lo piensa– y en la segunda, en la que coincidirá con Pedro Sánchez y con el rey, será, dice, el representante legítimo de su país ante los señores de todo el mundo invitados a la feria. Esperemos que hable poco, porque menuda imagen se iban a llevar... FOTO: Aragonés, quizá revisando su agenda | EFE