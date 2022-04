Una lista que importa muy poco

Amancio Ortega ocupa el puesto 23 en la lista de Forbes de los más ricos. La crisis y la pandemia han pasado factura al fundador de Inditex que ha caído, de golpe, once puestos. Y seguro que a Ortega le importa mucho menos que, por ejemplo, que se acierte con los estampados para la temporada de verano. Es la diferencia entre el mundo anglosajón, en el que tanto tienes, tanto vales, y la visión de un hombre hecho a sí mismo que cree que el éxito es ser capaz de hacer un buen producto, no conseguir más millones. Y lo demás no son más que fuegos de artificio. FOTO: Amancio Ortega | AEC