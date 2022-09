¡Hay que dormir más!

sabido es de todos –y si hay alguno que no lo sepa, se lo contamos nosotros–, que dormir poco es malo para absolutamente todo. Nos levantamos cansados y con unas ojeras negras como un pecado de los de antes ―porque los de ahora ya no son tan negros―, no rendimos en el trabajo o en lo que tengamos que hacer y encima nos ponemos de una mala leche que más vale que no nos miren ni de reojo, porque les saltamos a la yugular. Y si no, que se lo digan a la Policía Nacional, que tuvo que ir el otro día a la calle del Orzán a poner paz entre los que se liaron a mamporros a las 09:30 de la mañana. Los implicados, lejos de estar frescos y lozanos como correspondería a tan temprana hora –después de un reparador sueño, se entiende–, estaban más perjudicados que los de las tarjetas revolving. Todavía no se habían acostado y sus seseras no regían en condiciones óptimas. Ya se sabe que a alguno… ¡la noche les confunde! Bueno, y el día también. Son los eternos confundidos. Animalitos de dios…