Sin explicación al alza de precios

La guerra en Ucrania es otra excusa más para mantener el alza de precios en los productos básicos. Por ejemplo, un litro de leite galego, de eses envasados en cartón, ha incrementado su PVP un disparate. Hay algo que no cuadra. O bien el elemento básico, el lácteo viene de vacas ucranianas o bien el envase. Si los rumiantes ya estaban pastando por la hierba de los prados autóctonos, no se entiende el aumento de precio. Es que en los supermercados todo ha subido, hasta los grelos, algo de la tierra, a no ser que se recolecten en las planicies del este de Europa. Parece que hasta el agua de Mondariz es de Kiev. foto: vacas autóctonas | AEC