Cosas que se tuitean en caliente

Antes, las cosas que se decían en el calor del momento no pasaban de la tertulia familiar. Ahora tenemos Twitter. Así se explicaría ese mensaje de Íñigo Errejón en el que sugiere que España embargue “todas las cuentas, activos y yates de millonarios rusos”. Vivan la generalización y el maniqueísmo. Lo siguiente será eliminar la ensaladilla rusa de las cartas de tapas de los bares y hacer un llamamiento a la población para que no beba vodka. Y tal como están las cabezas de algunos no descartemos que suceda. Una cosa es quedarse mirando y otra, atacar sin criterio. FOTO: Errejón, haciendo declaraciones | Efe