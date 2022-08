El clima como arma turística

Agua, bendita sea. Es una expresión que estos dos últimos días sonó. Algunos concellos gallegos ya se han planteado poner alguna que otra restricción, ya que la cosa empieza a ponerse seria. Después de la ola de calor que sufrimos también por estos lares la lluvia vino a refrescarnos casi sin avisar. Los visitantes de A Coruña no dejan de flipar con la bendita lluvia y no escondían su entusiasmo. En los bajos de María Pita se pudo escuchar como un madrileño comentaba lo bien que le sentaba visitar nuestra ciudad y lo bien que se dormía de noche, que hacía meses que no se ponía una chaquetita... Pues ya ven, A Coruña podría vender como reclamo turístico el clima y la calidad del aire de nuestra querida Marineda, además de sus encantos ya conocidos como urbe y, sobre todo, de sus alrededores. Cada uno tiene que competir en estos tiempos duros que estamos pasando con sus propias armas y parece que el clima, a la vista de las opiniones en redes, es una a tener muy en cuenta.