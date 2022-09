Barra libre para desacreditar al opositor

no hay tregua. La orden de Ferraz es tan firme como contundente, todos los cañonazos deben apuntar a Alberto Núñez Feijóo. Bolaños lo dejó claro en la Dársena de A Coruña en su visita relámpago del domingo, que no paga el partido pero sí su ministerio, para dar una especie de mitin al aire libre allí a unos cuantos del partido PSOE, incluido delegado del Gobierno y demás competidores del PP. La gente hasta se sorprendió, porque el ministro lanzo misiles contra el líder popular y la gente que pasaba por la zona flipaba en colores del montaje espontáneo. Eso sí, hay que felicitar a los guardaespaldas y su séquito personal que trajo consigo, ya que cuando los periodistas quisieron plantear alguna otra cuestión que no fuera solamente propaganda socialista pura y dura se afanaban en “proteger” al mandado de Ferraz, así que con las ganas nos hemos quedado para poder hacer alguna preguntilla sobre el fiasco que el Gobierno tiene montado.