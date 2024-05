Xiradela mantén viva a tradición co Día da Muiñeira

A XXXVI edición do Día da Muiñeira de Arteixo, organizada cada ano pola asociación local Xiradela, encheu de tradición o paseo do Balneario o domingo. A peza escollida para esta ocasión, e que executaron conxuntamente todos os grupos de baile ata en tres ocasións, foi a ‘Muiñeira do Século XII’.



A cita contaba con doce agrupacións participantes e un total de 28 grupos de baile, sumando ao redor de 300 bailadores interpretando a mesma peza a un tempo. No público, aproximadamente, había outras 300 persoas.



“A tarde foi de festa e ata público, bailadores e músicos se animaron a facer unha onda coas mans, ao xeito dos recintos deportivos, que recorreu o paseo do Balneario. Unha anécdota que dá conta do ambiente festivo que se viviu”, apuntan.