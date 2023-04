Una Torre de Hércules de casi dos metros sorprende a los peatones en un jardín de Uxes

Pasear por Uxes tiene desde hace unas semanas un aliciente más y es que la localidad arteixana cuenta con una casa desde la que saluda a los viandantes una Torre de Hércules de casi dos metros, una pieza elaborada por Antonio García Senín.



“La construí por amistad con los dueños de la casa. La mujer me dijo que quería darle un toque coruñés a su jardín y se nos ocurrió esto”, apunta el autor, que utilizó aproximadamente mil piezas de piedra del país –de una cantera de Ourense–.



García Senín asegura que el trabajo se hizo “por hobby”, ya que suele realizar maquetas de barcos a escala y otros proyectos. “Hacer la Torre me llevó unos tres meses, ya que todas las piezas van pegadas con cola y fueron talladas con una rebarbadora, un martillo y un ‘punteiro’ como únicas herramientas. Creo que es la escultura más grande que he hecho”, comenta.



Todo lujo de detalles

La Torre de Hércules se encuentra en un chalet de Monte das Arcas y es visible desde el exterior, por lo que son muchos los vecinos que han sido sorprendidos por tal obra. Además, al faro no le falta detalle y cuenta no solo con sus escaleras y su garita, sino también con su característica luz, aunque la instalación eléctrica ya no ha corrido a cargo del escultor.



Según explica el autor, los dueños de la casa pretenden que cada noche el faro ilumine el jardín. “Esta obra valdría un dineral, yo lo he hecho por amistad con el propietario de la casa”, sentencia.



Antonio García Senín lleva más o menos desde los 18 años practicando el modelismo y es experto en maquetas de veleros en madera, oro y plata, aunque también ha construido farolas, relojes de sol, buzones u hórreos gallegos, entre otros.



“Me dedico a la piedra pero a la madera también le doy”, indica el escultor, que ahora mismo está elaborando una pieza para él pero no tiene “nada más entre manos”.

Aluvión de réplicas

El faro romano en activo más antiguo del mundo, y actualmente el único, ha sido durante años objeto de diferentes maquetas y homenajes. Probablemente sea el monumento más representado en la ciudad, especialmente en los años previos a que la Unesco la declarase Patrimonio de la Humanidad –en junio de 2009–.



Asociaciones de vecinos, ciudadanos de a pie y aficionados a las maquetas fueron protagonistas hace más de una década en este diario por sus réplicas de la Torre elaboradas en madera, piedra o plástico. A ellas se une ahora la obra de Antonio García Senín en Uxes, con algo más de 1,90 metros de altura y un millar de piezas.