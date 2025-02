Teresa Gutiérrez | “Yo me vine a vivir a Arteixo por trabajo en 2011 y aquí me quedé; es un sitio ideal para emprender”

Fue la primera gerente propia de Arteixo Centro Comercial Aberto (CCA) y catorce años después vuelve a ocupar este cargo con el objetivo de aplicar su experiencia a la asociación. Teresa Gutiérrez entra a formar parte de la entidad en 2011 y tres años más tarde decide iniciar un camino paralelo para dar vida a ‘Falar a Mare’, un proyecto de emprendimiento especializado en el desarrollo sostenible de microempresas gallegas.

Para ella, Arteixo es mucho más que el lugar donde hizo realidad su empresa. Es su casa, el sitio donde ha formado una familia y donde quiere criar a su hijo. Por ello, defiende la necesidad de comprar en el comercio local para que personas como ella puedan “trabajar donde viven” y que sus hijos tengan un futuro ahí.

Vuelve a la gerencia catorce años después.

Vuelvo y todo el aprendizaje lo intento trasladar a la asociación. Hemos establecido unas líneas maestras que vienen soportadas por toda esta trayectoria que traigo desde la sostenibilidad.

¿Qué objetivos se marca?

Que las directrices que lleva Arteixo Centro Comercial Aberto vayan de la mano con el triple balance. Las empresas tienen que presentar un equilibrio económico, pero también deben tener el foco puesto en el impacto social y ambiental.

Acaba de terminar la campaña de San Valentín, ¿qué sigue?

Tenemos la feria de oportunidades el segundo fin de semana de marzo. La idea es ‘Atopa o que buscas’. Esta es una clara muestra de cómo queremos posicionar las actividades. Queremos fomentar un consumo responsable sin gastos impulsivos.

¿Hay nuevas ideas en marcha?

Sí, vamos a implantar una plataforma digital donde centralizamos la relación del pequeño comercio con el cliente final.

Arteixo convive con gigantes, ¿cómo puede competir el pequeño comercio?

Creando comunidad. En la campaña de febrero, el eslogan es ‘Paso a paso, construíndo o pobo no que queremos vivir’. Ese es el pico y pala de cada día de la pequeña empresa. Son mucho más que negocios, es una comunidad que hace que se mantengan vivos los pueblos y las ciudades, que podamos trabajar en los lugares donde vivimos y que nuestros hijos tengan un futuro ahí.

"Parece que todo es más fácil si compramos online, pero los comercios de acceso tienen mucha variedad. A veces, es que te den la oportunidad. Si no lo pruebas, no lo conoces"

¿Por qué es importante comprar en el comercio local?

Parece que todo resulta más fácil si compramos online o nos vamos a un centro comercial, pero realmente los comercios de acceso tienen mucha calidad y variedad. A veces, es que te den la oportunidad. Si no lo pruebas, no lo conoces.

¿Arteixo es un buen sitio para emprender?

Yo me vine a vivir a Arteixo por trabajo en 2011 y aquí me quedé porque es un sitio ideal para emprender. Es fácil. Es un sitio donde hay diversas formaciones y ayudas del Concello que no existen en otros municipios. Y hay mucha población joven, eso también favorece la creación de nuevos modelos de negocio.

El Concello de Arteixo ronda las 30.000 personas. Hay una capacidad de consumo y de gasto muy elevada. Arteixo es grande y tiene lo bueno de una ciudad pequeña y lo bueno de un pueblo.

¿Qué retos hay por delante?

Crecer. Vamos a iniciar una campaña de promoción para atraer a nuevos asociados. Como queremos que nos conozcan desde dentro, les invitamos a participar de manera gratuita durante los primeros seis meses de 2025.

Pero el reto de este año es escuchar. Escuchar a los emprendedores, a los comercios que llevan 40 años abiertos, a los que llevan seis meses, a los que piensan en abrir… Y a los vecinos de Arteixo. La asociación quiere saber qué es lo que demandan todas las personas que vivimos aquí.