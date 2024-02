Suevos corta el tráfico para reclamar más seguridad vial: “Estamos fartos”

“Estamos fartos e non imos calar”, denunciaban ayer los vecinos de Suevos, que cortaron el tráfico para reclamar más seguridad vial en la localidad. Aseguran que los vehículos, incluidos camiones, pasan a toda velocidad por un núcleo en el que faltan aceras y por el que “no se puede ir tranquilo a pie”.



Olga Naya, portavoz vecinal, cuenta que justo en la mañana de ayer, viernes, operarios de la Diputación acudieron a Suevos para colocar “dous badéns de risa”: “Viñeron poñelos onde non fan falta, no centro da vila. Se non fora porque me levaban presa xa os retiraba eu mesma”, critica, y añade que la propietaria de la carretera DP-0503 de Suevos “leva máis de 40 anos sen tocala”.



Han solicitado por escrito la mejora de la seguridad en esta vía, sin éxito. “A Deputación non contesta. O Concello pediulles a titularidade da vía moitas veces, pero tampouco lla dan. E estamos pagando os veciños”, sostienen.



Lamentan ser el ‘chivo expiatorio’ del Puerto Exterior: “Chupamos todas as obras do porto e agora as do tren. Quedamos sen costas, sen terreos... e temos que soportar isto tamén?”, cuestiona Olga Naya, quien identifica como dos tramos especialmente peligrosos la entrada a la localidad y la bajada hacia el centro social.



Meicende

Por otra parte, el Ayuntamiento de Arteixo acordó con los vecinos de Meicende solicitar la presencia de la subdelegada del Gobierno, María Rivas, en una reunión pública para abordar los problemas que generan los puntos de venta de droga en barrios como As Eiras y O Petón. El encuentro con Rivas será en el centro sociocultural de Meicende.



El alcalde, Carlos Calvelo –que también estuvo ayer en Suevos–, recibió el jueves a vecinos de Meicende, a quienes confirmó que el Ayuntamiento ha solicitado una mayor presencia de la Guardia Civil en la calle y que la Policía Local “está intensificando los controles de seguridad debido al aumento de la venta de drogas a pequeña escala y las consecuentes molestias".