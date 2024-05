Reportaje | Os Maios, primera parada de la Festa das Flores de Arteixo

Ningún vecino sabe con exactitud cuando se celebró la primera Festa das Flores de Arteixo. Todos coinciden en que tuvo que ser hace muchos años porque “é algo que se fixo sempre”, con entusiasmo, con música y con los colores que aportan Os Maios.



Las crónicas apuntan a que las Hijas de María impulsaron su nacimiento en el siglo XIX con una intención religiosa, cuando la celebración de la Primera Comunión de los niños del municipio era el motivo de la alegría para todo el ayuntamiento, pero con los años derivó en una ‘xolda’ por todo lo alto organizada por el Balneario de Arteixo.



Tras varios años de inactividad, la cita volvió con más energía, con miles de visitantes y para establecerse en el calendario de manera consecutiva, con una agenda cargada de actividades que en esta edición se abrió ayer con el Concurso de Maios, la actuación de Noa Noa y la verbena con la orquesta Os Satélites, la disco móvil Impacto y DJ Bermúdez.



Los actos se alargarán hasta el día 30 de la mano de la exposición ‘Cultiva o teu Lecer’, que muestra las creaciones artísticas de los alumnos de los cursos municipales el Centro Cívico y Cultural Manuel Murguía.

Este sábado, a las actividades de la Festa das Flores 2024 se suma la Feira de Librerías e Academias de Arteixo CCA. Una iniciativa del comercio arteixano con venta, presentaciones y la carpa infantil Diverteixate, que estará abierta hasta las 20.00. Entre los autores asistentes estarán Betty Queiro; Pablo Mariño, que presenta ‘O arrecendo das noites de vísperas’; Patricia P. Picatoste y Pilar Grande.



También la entrañable Xuntanza dos Maiores 2024 se celebra este mediodía en el Pazo dos Deportes de Arteixo.



Los actos se completan con una sesión vermú desde las 14.00 a cargo de Carlos Manteiga, Manu Conre y Mratín Carrión y la clausura de los cursos ‘Cultiva o teu Lecer’. La verbena, en el campo de la fiesta, comenzará a las 22.30, amenizada por la orquesta Miramar, la discoteca móvil Impacto y DJ Son1c.

En relación con este emplazamiento, los socialistas anunciaron que pedirán explicaciones al Gobierno de Calvelo “polo cambio” de esta edición argumentando que “nos últimos anos establecéranse as ubicacións das celebracións do núcleo de Arteixo: as de Santiago no campo da festa, as de Santa Eufemia no Alto de Arteixo e as das Flores na Praza do Balneario, para darlle actividade a hostalería e comercio de diferentes zonas do núcleo”, pero esta vez los responsables municipales las cambiaron “unilateralmente”, según la denuncia del PSOE.