Reportaje | Barrañán tira de tijera y creatividad para llenar de color el barrio

Como cada segundo domingo de julio, Barrañán se llena de color con las alfombras florales en honor al Sacramento, una actividad que realizan alrededor de diez miembros de la asociación vecinal Pedra da Salsa y que supone tardes enteras de tijera, clasificación de flores y mucho buen humor. “Son xa uns dez anos facéndoo”, explica Carmen Eiroa, presidenta de la agrupación, que señala que los mantos se elaboran con miles de pétalos de hortensia, margarita y tulla.



El minucioso trabajo se desarrolla durante más de una semana en el anexo a la sacristía de la iglesia de San Xián y en los días previos a la colocación las flores se ponen en recipientes con agua para que estén frescas y coloridas. Hoy, día 14, los vecinos empezaron a las 05.30 horas para que sobre las 11.00 esté todo listo: “Este ano conseguimos hortensia en diferentes cores e tamén recollemos margarita silvestre, a amarela”, señalan desde la entidad, que también participa cada año en el certamen de maios de la Festa das Flores de Arteixo, “porque temos pouco choio e gústanos rompernos a cabeza”, bromean.



Aseguran que no es fácil lograr relevo generacional en este tipo de iniciativas y añaden que este año tampoco habrá festejos patronales más allá de la misa dominical (13.30 horas), que amenizará la Banda Municipal Santiago de Arteixo. “Na asociación non damos para máis, somos catro para todo e non podemos asumir tamén a organización da festa, pero axudaríamos a calquera que quixese formar unha comisión”, dice Eiroa.

Intensa actividad



La asociación Pedra da Salsa, que posee unos 200 socios, también colabora en la celebración del carnaval y organiza una chocolatada de Reyes, pero solicitan la colaboración vecinal para mantener vivas todas estas propuestas, especialmente las alfombras florales, que pretenden instaurar como una de las tradiciones populares de la parroquia de Barrañán.



Actualmente se encuentran también inmersos en una batalla con la Diputación para lograr aceras en la DP-0506, carretera de titularidad provincial que, según explican los afectados, tiene un alto volumen de tráfico durante todo el año, pero especialmente en verano, y que entraña un riesgo importante para el peatón. Tras varias manifestaciones, los vecinos cortarán de nuevo el tráfico el próximo 8 de agosto.