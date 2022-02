Pastoriza recogerá firmas para evitar el despido “sin motivo” del enterrador local

La localidad arteixana de Pastoriza iniciará una recogida de firmas para evitar el despido, “repentino y sin motivos”, de Miluco Aldao, el enterrador local desde hace nueve años y vecino del pueblo.



“Colabora sempre en todo, nas festas fai de fogueteiro, está sempre e todo o mundo estaba moi contento con el. Non entendemos os motivos do seu despido”, afirma Pablo Mariño, vecino y miembro de la asociación O Grilo, quien señala que el propio afectado recibió una llamada el viernes pasado para reunirse el sábado con el cura –llegado hace unos meses a esa parroquia–, quien le comunicó que no contaba con él.



El presidente de O Grilo, Mundi Neira, alega que van a intentar hablar con el sacerdote para conocer su versión, “acercar posturas” y ver si es posible que se mantenga a Aldao en su puesto: “Non temos constancia de que pasase nada, por iso é estraño e queremos ver a postura da Igrexa. A Miluco quédanlle dous anos para xubilarse e a xente quéreo para ese traballo”, indica.









Campaña





Según los vecinos, dos mujeres pondrán en marcha una recogida de firmas por los establecimientos de la parroquia para que el hombre siga trabajando como enterrador en la zona, algo que luego tratarán de hacer llegar al mismo Arzobispado.



Desde la localidad apuntan que el nuevo cura, Manuel Blanco –conocido por el programa “Santa Misa” de TVG– ha hecho cambios en el personal habitual de la iglesia y Aldao formaría parte de esta renovación. Blanco fue presentado en Pastoriza el 17 de octubre de 2021 por José Luis Veira Cores, vicario episcopal de A Coruña, y se encarga también de la capilla de San Martiño de Suevos, entre otras.



Mientras tanto, los vecinos han publicado el asunto en las redes sociales para “darlle visibilidade” y apoyar a uno de sus vecinos, “unha persoa querida e que nunca deu un problema”.