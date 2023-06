Fallece Mariano Arana, exintendente uruguayo e Hijo Adoptivo de Arteixo

El arquitecto y exintendente de Montevideo Mariano Arana, quien además de Ciudadano Ilustre de la capital uruguaya había sido nombrado Hijo Adoptivo de Arteixo en 2004, falleció el domingo a los 90 años.



Desde el Ayuntamiento arteixano transmitieron a la familia las condolencias mediante sus redes sociales. Arana, explican, tenía sus orígenes en A Pedreira, ya que su madre, María Sánchez Maceiras, nació en esa zona entre Figueiroa y A Catuxa en 1899 y emigró a Montevideo.



En 1931, la arteixana contrajo matrimonio con Pedro Mariano Arana Vázquez y tuvo dos hijos: Mariano, nacido en 1933, y Máximo, en 1934. “Arana militou desde a súa constitución na Fronte Ampla, polo que foi candidato a intendente en 1984. Foi elixido senador pola Vertente Artiguista en 1989 e integrou, entre 1991 e 1992, a comisión permanente do Senado, así como a comisión do orzamento. En 1995 foi electo intendente e recibiu numerosas distincións estranxeiras como a Orde Nacional ao Mérito da República Francesa, a Orde Cruzeiro do Sul do Goberno Federativo de Brasil e a Cruz de Maio do Goberno arxentino”, recuerdan desde el Ejecutivo local.

Recibimiento

Según el historiador Xabier Maceiras, Arana visitó Arteixo el 14 de mayo de 2004, cuando se le brindó un homenaje promovido por el concejal de Cultura entonces, Juan Antonio Mouzo.



Fue recibido por el alcalde, Manuel Pose y, tras firmar en el Libro de Honra, fue aclamado en el salón de plenos por el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, varios conselleiros y el alcalde coruñés Francisco Vázquez, entre otras personalidades.