El auditorio de Arteixo acogerá el viernes el espectáculo “Quixote”, recomendado para mayores de 4 años.





Un juego cómico inspirado en la obra de Cervantes “para achegar os clásicos a toda a familia con humor e case sen palabras, no que Don Quixote viaxa polas terras de Castela co seu velocípedo, acompañado do fiel Sancho e un triciclo cargado de maletas”.





Está dirigido por Laura Sarasola e interpretado por Juan Rodríguez y Pablo Sánchez.