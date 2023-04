El bus municipal de Arteixo tendrá más frecuencias desde el 2 de mayo

Varias líneas del transporte municipal de Arteixo contarán a partir del 2 de mayo con más frecuencias, después de que se firmase un convenio entre el Ayuntamiento y la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.



La titular de este departamento autonómico, Ethel Vázquez, junto con el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, firmó ayer el acuerdo con el alcalde, Carlos Calvelo, y el representante de la empresa Autos Carballo, Carlos Varela.



Vázquez señaló que “en preto de dúas semanas, tan pronto se fagan todas as adaptacións tecnolóxicas necesarias e se cargue toda a información para os usuarios, poñeranse en marcha estas melloras no sistema de autobús municipal de Arteixo”.

Más de 232.000 usuarios

Los nuevos servicios se prestarán de lunes a viernes y para su financiación el Ayuntamiento incrementará su aportación hasta más de 105.000 euros anuales, un total de 422.000 en los cuatro años de vigencia del nuevo convenio.



La Xunta subraya que el objetivo es incrementar los servicios en las parroquias, “tanto na súa extensión territorial como en frecuencias, tendo en conta que este sistema de autobús municipal viu aumentada a súa demanda un 73% desde o seu inicio, sendo empregado na actualidade por máis de 232.000 usuarios cada ano”.



Con esta ampliación resultarán beneficiados, indica el Gobierno gallego, los habituales de la línea 3, la de Loureda, que cuenta con dos expediciones circulares y ahora llegará a Santa Icía y Santa Locaia. Además, se incrementan horarios, con cinco trayectos de ida y cinco de vuelta.



“Esta optimización posibilitará que os alumnos de ensinanza non obrigatoria de Arteixo poidan empregar o autobús para a entrada e para a saída das clases. No núcleo de Fortesende, concretamente, hai un grupo de once rapaces que acoden diariamente aos institutos de Arteixo, e tamén se favorece que os veciños poidan acudir ao centro de saúde con maior facilidade”, apuntó la conselleira de Infraestruturas.



También se mejorarán las frecuencias en las líneas de Sorrizo-Barazán –que tendrá un nuevo horario a las 17.30 horas– y Larín-Monteagudo-Armentón, en la que se suma una salida a las 17.20 horas. Desde el Ayuntamiento destacan la importancia de esta medida para seguir mejorando la calidad de vida en el municipio.