El BNG pide actuaciones en las playas de Arteixo por la construcción del Puerto Exterior

El BNG ha registrado iniciativas para exigirle al Gobierno español que actúe "ante as alteracións nas correntes mariñas e na dinámica sedimentaria que están a afectar gravemente as praias do entorno do Porto Exterior de Punta Langosteira". El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, demanda a la Autoridad Portuaria actuaciones en los arenales a medio y largo plazo para "reverter as alteracións nas correntes".

Rego avisa de que “as modificacións introducidas no litoral pola infraestrutura portuaria están a ter un impacto ambiental evidente en múltiples areais da zona”, haciendo referencia a Barrañán, Repibelo, A Hucha, O Reiro y Sabón, situadas en Arteixo.

Rego asegura que “a acumulación de area en Sabón frente á perda progresiva nos outros areais evidencia un desequilibrio no transporte de sedimentos provocado pola barreira física do dique do Porto Exterior”. A este respecto, el nacionalista denuncia que “a resposta das administracións non pode limitarse a operacións puntuais de recheo para a temporada estival”, como la recientemente anunciada para Barrañán con un presupuesto de 148.000 euros.

El BNG expone en su iniciativa una situación preocupante: "Na praia de Repibelo, a retirada de area está a deixar ao descuberto cantos rodados de gran tamaño; en Barrañán, a perda de area levou á Autoridade Portuaria a planificar un recheo; mentres que nas praias da Hucha e do Reiro apenas queda area e non se contemplan actuacións, o que levou ao Concello de Arteixo a renunciar á solicitude da bandeira azul. Pola contra, na praia de Sabón estase a rexistrar unha acumulación excesiva de sedimentos".

“Queremos saber en que consiste exactamente o estudo sobre as dinámicas das mareas e os cambios sedimentarios anunciados pola Autoridade Portuaria e que empresa ou organismo o está a desenvolver e desde cando”, afirma el diputado, que además demanda conocer las medidas que se contemplan para el medio y largo plazo "para corrixir a alteración do transporte de sedimentos, especialmente se se confirma que a area se despraza cara a Sabón e, do mesmo xeito, se limitaran as actuacións a recheos anuais ou se están a estudar solucións estruturais máis ambiciosas".

“Non estamos ante unha cuestión estética ou exclusivamente turística. Falamos dun impacto directo sobre o equilibrio ecolóxico e a morfoloxía do litoral que require respostas serias, rigorosas e coordinadas entre todas as administracións implicadas”, defiende Rego.