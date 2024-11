Así era el Balneario de Arteixo: punto de encuentro para personalidades de la cultura y el deporte

El Balneario de Arteixo va camino de recuperar su glorioso pasado termal y cultural, cuando funcionaba no solo como un edificio con características sanitarias sino también como punto de encuentro de personalidades del deporte o la cultura. Es el caso de los futbolistas del Real Club Deportivo que, a las órdenes del entrenador José María ‘Cheché’ Martín, a inicios de los 70, realizaban sus concentraciones allí.

“Aquí estamos, en Arteijo, que es una pequeña villa de Galicia muy hermosa. Estamos en un ambiente recogido y nuestro régimen de concentración se hace a partir del viernes: a las ocho y media nos venimos en autocar hasta Arteijo y aquí estamos hasta el día del partido. Incluso solemos quedarnos la noche del domingo, después del partido. La vida que hacemos aquí es completamente deportiva y de recogimiento”, explica Cheché Martín en el programa ‘Históricos del balompié’ de TVE, que hoy puede verse en la plataforma digital RTVE Play y que muestra a una plantilla con futbolistas como Beci o Manuel Ríos ‘Manolete’ jugando al ping pong, a las cartas o paseando por la avenida del Balneario, junto al río Bolaños.

Martín apunta que acuden a entrenar a “un campo cercano, del club de Arteijo” y varios fotogramas después se ve a los deportistas ante una mesa, todos de pie y participando de la bendición de los alimentos a cargo de un sacerdote.

Orígenes

Según recoge Xabier Maceiras en su libro ‘Crónicas de Arteixo’, “a primeira constancia documental que hai sobre o balneario arteixán data do ano 1760. Nese documento, o emprazamento do edificio descríbese como un lugar illado do núcleo da Baiuca e faise mención dunha serie de edificacións das que contaba o recinto termal: hostal, casa de baños, capela e un arrimo para as cortes. Un destes arrimos desempeñaba ás veces a función de hospital e nel recollíase a xente máis humilde, condición obrigatoria para poder explotar as súas augas termais”.



“Co paso dos anos, o edificio, que xunto co de Carballo era o único termal recoñecido en toda a provincia da Coruña, converteríase en centro de grande actividade social e marco de feitos históricos de certa importancia coma o protagonizado a primeiros do século XIX polo xeneral Juan Díaz Porlier que, cando cumpría condena no castelo de San Antón por expresar a súa protesta pola abolición da Constitución de 1812, solicitáralle por motivos de saúde ao capitán xeral un permiso para pasar uns días nos Baños de Arteixo”, añade Maceiras, quien también menciona entre los acontecimientos importantes del Balneario “a concentración, durante a primeira semana de maio de 1945, da selección española de fútbol na que xa destacaba o lendario Telmo Zarra”.

Los exalcaldes herculinos Alfonso Molina o Manuel María Puga y Parga ‘Picadillo’ fueron algunos de los ilustres usuarios de este emblema de Arteixo.