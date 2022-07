Arteixo se opone a la instalación de otro aerogenerador en Monteagudo. En concreto, el Gobierno de Calvelo advierte del impacto negativo de la estructura en el entorno de Pedra Queimada, cerca de varios núcleos rurales, tanto del municipio arteixán como de los vecinos Laracha y Carballo.



El Ayuntamiento de Arteixo adelantó que actuará con el mismo procedimiento que siguió en Santa Leocaia. Es decir, preparará una alegación tipo para que los vecinos la puedan presentar, que publicará durante los próximos días en la web, y convocará actos informativos con los residentes a partir de la semana del 18.



Así, su posición será igual a la mantenido respecto a los parques eólicos de Santa Leocaia y a la línea eléctrica de evacuación que abastece a otro en Carballo.

Unidad



La alegación tipo contra la instalación del de Santa Leocaia promovida por la institución municipal en las últimas semanas, y que pudieron enviar hasta la pasada medianoche, ha conseguido la adhesión de casi un millar de vecinos de Arteixo.



Además de este documento tipo puesto a disposición de los residentes, elaboró una serie de informes técnicos que explican los perjuicios al medio ambiente y a los ciudadanos de los núcleos cercanos de Arteixo.



Entre los argumentos que esgrime el Gobierno de Carlos Calvelo sobre la viabilidad del parque eólico de Santa Leocaia, la alegación señala que “parte do parque semella estar fora dos limites recollidos no plan sectorial, polo tanto, poderíase estar incumprindo o recollido na lei”, y también recuerda que “o ámbito no que se pretende construír o parque eólico, se ben trátase dun solo rústico, atópase nunha contorna significativamente antropizada”, añadieron desde Arteixo.



Otro de los inconvenientes que ve la administración es que puede incumplir la normativa medioambiental porque “a totalidade do concello está incluído na Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”.

Contaminación



En cualquier caso, en la alegación también advierte de que “as actuacións previstas no proxecto construtivo do parque eólico de Carboeiro afectan á morfoloxía da paisaxe, ó contexto dos bens obxecto de protección”, a los que se suma “o impacto visual dos aeroxeneradores é evidente tanto a nivel paisaxístico como respecto ó núcleo rural tradicional de Santa Locaia”,. Además, están los perjuicios que pueden provocar a nivel acústico: “Resulta relevante facer mención á contaminación acústica e os seus efectos de Santa Locaia, polo impacto na vida cotiá dos residentes é o risco que supón de cara á perda de poboación e degradación da paisaxe circundante”, matiza Arteixo.



En cuanto a los supuestos beneficios en materia de empleo, no los contemplan: “Respecto do expresado no Proxecto do Parque de Carboeiro sobre a creación de postos de traballo, non se desenvolve esta cuestión, nin se identifican os postos de traballo directos, indirectos ou inducidos, nin os beneficios que dito impacto xerará na contorna directamente afectada”, explica en la alegación elaborada por el Ayuntamiento de Arteixo. l