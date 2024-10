Arteixo finaliza el proceso de adquisición de fincas para iniciar la rehabilitación del castro de Pastoriza

El Ayuntamiento de Arteixo afronta la finalización del proceso de adquisición de terrenos para poder iniciar los trabajos de rehabilitación del castro de Pastoriza, ubicado en las inmediaciones del santuario. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en su edición de ayer, publica la orden ‘Convocatoria para o levantamento de actas de ocupación dos bens afectados pola expropiación para a posta en valor do castro de Pastoriza’.



A través del comunicado se cita a los 17 propietarios de siete fincas afectadas para que los días 6 y 7 de noviembre comparezcan en las dependencias municipales arteixanas y se les abone el precio de los terrenos. El levantamiento de las actas de ocupación tendrá lugar en la Concejalía de Obras, ubicada en la tercera planta del número 249 de la travesía de Arteixo.



“Advírtese que o pagamento se fará precisamente ós que figuran como donos ou titulares do dereito expropiado, debendo estar presentes no acto de pagamento, non admitíndose representación senón por medio de poder debidamente autorizado, xa sexa xeral, xa sexa particular para este caso”, señala el BOP.

Los propietarios deberán acreditar su identidad con el documento pertinente, aportar los certificados de titularidad de los bienes y un poder original de representación si se comparece como persona delegada.



Trámite concluido



Por su parte, fuentes del Gobierno local, presidido por Carlos Calvelo, indican que con este trámite se da por concluido un proceso que comenzó hace dos años en el que se preveía “la expropiación de once fincas con una superficie total de 74.000 metros cuadrados”.



Atribuye la demora en el cierre del expediente de expropiación a las dificultades para localizar a algunos propietarios y a la decisión de otros de recurrir la valoración inicial.



“El Ayuntamiento ejecutará los trabajos de recuperación del castro en base a un proyecto redactado, que plantea varias actuaciones como son limpiar los terrenos, despejar los accesos, prospectar la zona con georradar e instalar señales para informar los visitantes de las características del yacimiento”, añaden, al tiempo que dicen que el coste de la mejora es de 115.000 euros.