Arteixo avala el acuerdo de cesión de las canchas y la piscina de Montegolf

El Pleno de Arteixo aprobó el acuerdo con Riofisa para la cesión al municipio del área deportiva de la Urbanización Montegolf, así como para la devolución de los 644.000 euros que la empresa depositó en 2002 a través de un convenio que le permitía aumentar el aprovechamiento urbanístico en un 10% de la denominada ‘segunda fase’ de Montegolf.



La empresa no llegó a realizar ese aprovechamiento por la crisis inmobiliaria que sufrió España en los años siguientes y en 2019 solicitó, a través de un contencioso, la devolución de estos 644.000 euros, a los que añadía otros 384.000 por los intereses de ese dinero y otros 170.000 en concepto de los desbroces que se había visto obligado a realizar durante estos años en Montegolf.



El Ayuntamiento de Arteixo siempre se negó a estas pretensiones, si bien reconocía que la constructora tenía derechos de devolución sobre los 644.000 euros que había depositado, por lo que comenzó un proceso de negociación con Riofisa. Un proceso que acabó con el acuerdo que ahora se eleva a pleno para su análisis, sin que se contemple abono alguno por “los intereses o los desbroces por la empresa en el proceso judicial, y sí que recoge una quita de 340.000 euros a favor del municipio de los 644.000 que en su día depositó la empresa en Arteixo”. La quita se corresponde con el deterioro de las instalaciones deportivas que ahora se convierten en públicas, y con el canon y los impuestos pendientes que la empresa no abonó en los últimos años debido a su difícil situación económica tras la crisis iniciada en 2008.

Obras



Ahora, el municipio arteixano reparará y actualizará la zona deportiva para convertirla en un espacio de ocio para los vecinos, con “varias canchas” para la práctica de distintas disciplinas y “una piscina descubierta”, en la citada Urbanización Montegolf.



Coincidiendo con una concentración de los empleados en le exterior de la casa consistorial, el BNG defendió una moción de apoyo a las reivindicaciones del personal del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) aprobada por unanimidad con la idea de “traballar para que se garanta o cumprimento do Convenio Colectivo de Atención a Domicilio de Galicia”.



En respuesta al PSOE, se aclaró que la plantilla de personal de playas está completa y todos los arenales del ayuntamiento están cubiertos, “por lo que sus insinuaciones de que no está cubierta la plantilla de socorristas no re socorristas no responde a la realidad”, aseguraron desde el equipo que encabeza Carlos Calvelo.