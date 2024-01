La Xunta declara ‘iniciativa prioritaria’ la planta de fueles sintéticos de Curtis

El Consello da Xunta aprobó la declaración como iniciativa empresarial prioritaria del Proxecto Breogán. Una actuación promovida por Greenalia y P2X-Europe para la construcción de una planta de producción de hidrocarburos sintéticos en Curtis, que contará con una inversión de 311 millones de euros y contribuirá a la descarbonización sectores como los de la aviación, el transporte o la industria química y farmacéutica, apuntaron desde Santiago.



Las instalaciones, que se situarán en el polígono de Teixeiro, contemplan la creación de una planta industrial Power-to-Liquid (PtL), una tecnología que ofrece soluciones respetuosas con el clima, sostenibles y neutras en carbono para la producción de productos sintéticos, químicos y petroquímicos, detalló la Xunta.



En este sentido, se espera contar con “unha instalación pioneira a nivel mundial desta tecnoloxía que produza ao redor de 20.000 toneladas de hidrocarburos sintéticos intermedios” en Curtis.

Según las explicaciones de la institución autonómica, sus promotores desarrollarán, construirán, operarán y financiarán una planta de PtL integrada verticalmente para producir e-fueles sintéticos con usos en la aviación y en el transporte, así como ceras sintéticas con un alto valor añadido en la industria química, así como en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria, detallaron tras el Consello da Xunta.



El proyecto precisa una unidad de producción de hidrógeno que utilizará electricidad con origen en fuentes renovables, capturará carbono, purificará ambos gases y posteriormente, formará hidrocarburos, y será el segundo que se declara iniciativa empresarial prioritaria en el municipio curtiense, donde también goza de esta consideración la planta biotecnológica In Proteins for All.

Requisitos

La iniciativa de Greenalia y P2X-Europe “cumpre cos requisitos para recibir esta declaración”, en tanto “supera o volume de investimento mínimo fixado nun millón de euros e complementa cadeas de valor ou pertence a sectores estratéxicos”, indicaron también desde San Caetano.



Esta nueva declaración aprobada en el Consello da Xunta se enmarca dentro de la filosofía de la ley de simplificación administrativa que, en la práctica, supone una reducción a la mitad de los plazos de tramitación para llevar a cabo un proyecto, ratificando igualmente todas las garantías jurídicas durante el procedimiento, de manera que se favorece la captación de inversiones para la comunidad y la creación de empleo de calidad en Galicia. En este caso, además, se contribuirá a “fixar poboación no rural”, dadas las características de Curtis.