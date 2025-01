El rescate de antiguas rutas comerciales como sendas ecoturísticas es la apuesta de As Mariñas

La Diputación de A Coruña presentó en Fitur su nueva campaña de promoción turística, ‘A Paisaxe que Sabe’. En el pabellón de Galicia, el vicepresidente, Xosé Regueira, expuso las claves de una iniciativa que nace como “a evolución de ‘A Provincia que Sabe’ e pon o foco nos elementos paisaxísticos que alimentan a gastronomía da provincia da Coruña”. El diputado de Turismo estuvo acompañado por la cocinera Lucía Freitas.

“’A paisaxe que sabe’ vai en liña coa nosa estratexia e compromiso cun turismo de calidade, que promova a preservación do medio e a mellora socioeconómica da contorna”, apuntó el representante provincial antes de añadir que “como vimos facendo, poñemos o foco na gastronomía e nos produtos locais como impulsores deste turismo”, expresó Xosé Regueira incidiendo en la apuesta de la Diputación de A Coruña por el sector agroalimentario: “É a nosa mellor marca turística”.

En cuanto a la campaña para 2025, explicó que “montes, ríos e costas non só debuxan o horizonte, senón que tamén alimentan a tradición gastronómica que nace na nosa terra fértil e nos nosos xenerosos mares e ríos” y, en este sentido, “cada curva da paisaxe reflicte a esencia dos sabores locais, onde a natureza esculpe non só a vista, senón tamén o padal”, resumió Xosé Regueira en Madrid.

Además, el diputado de Deportes y coordinador de la Asociación Concellos da Vía Verde, Antonio Leira, se encagó de explicar “as potencialidades da infraestrutura, cuxa promoción desenvolveuse a través do programa ‘Deportistas na Vía’. Una iniciativa que cuenta con deportistas coruñeses de élite, como Iván Raña, que actúan “como embaixadores para atraer a novos públicos interesados no turismo activo e o deporte” a la que es la vía verde más extensa de Galicia.