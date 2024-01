La plantilla de Jardincelas suspende parcialmente la huelga de limpieza

El personal de la empresa Jardincelas ha acordado en asamblea suspender parcialmente la huelga de limpieza en los edificios públicos de Culleredo y Cambre, aunque continuará en el ámbito de la limpieza viaria. Aseguran que ven “un atisbo de esperanza” en el nuevo pliego de contratación de Culleredo y en el compromiso que ha adquirido este ayuntamiento sobre los plazos de la nueva licitación, aunque lamentan la actitud del Gobierno cambrés en este conflicto: “No nos han llamado ni para organizar los servicios mínimos. Lo único que han hecho es entorpecer la huelga”, dicen.

Aseguran que los trabajadores de limpieza viaria seguirán realizando los paros “hasta que no haya un compromiso por parte de Jardincelas SL de abonar la paga extraordinaria y los salarios que se adeudan, y hasta que Culleredo vincule el pago de las facturas de la empresa a la exigencia de que los trabajadores cobren en tiempo y forma”.



Según explica la Federación de Servicios Movilidad y Consumo de UGT en la provincia de A Coruña, “este colectivo lleva más de seis meses cobrando tarde su nómina y a los empleados de limpieza viaria se les debe una paga extraordinaria y el mes de diciembre entero, habiendo cobrado la nómina de noviembre el 27 de diciembre. A las trabajadoras de limpieza de edificios y locales también se les adeuda la nómina de diciembre”. Denuncian que este retraso en los pagos supuso graves consecuencias en un mes tan señalado como el de Navidad y consideran “muy importante que se sepa que estas personas son rehenes de una situación que no han buscado”.



Además, afean a Jardincelas que “descargue la responsabilidad en los ayuntamientos; en Cambre por no estar al corriente del pago de los servicios y en Culleredo por no tener actualizados los precios al estar caducado el contrato desde hace más de diez años, lo que aprovechan los distintos grupos municipales para hacer política barata”. “Cuando estuvimos en pandemia los trabajadores de la limpieza eran esenciales. Ellos limpian las calles, limpian en fiestas, en las ferias, los colegios, las escuelas infantiles, los centros de salud y las dependencias municipales, cumplen con su horario de manera diligente y su empresa no les paga. Han pasado de héroes a villanos por defender sus derechos”, lamentan. La limpieza en edificios volverá a su horario habitual el lunes, día 22.

El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, asegura que las facturas han sido informadas con omisión de fiscalización por parte de Intervención, un proceso que dilata “todavía más” los tiempos de tramitación.



Las críticas por las deficiencias en la limpieza de los centros educativos de Cambre fueron reiteradas en los últimos días. A colegios como el Emilio González López (Brexo-Lema) y O Graxal (O Temple) se unió la escuela infantil A Galiña Azul de A Barcala, donde las educadoras y maestras denunciaron la suciedad de las aulas, alegando que ellas mismas tienen que limpiar al llegar al centro: “Os nenos non poden estar nesta situación, non está garantizada a salubridade”, dicen.