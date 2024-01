La Asociación de Nais e Pais del CEIP Emilio González López de Brexo-Lema, en Cambre, reclaman soluciones a la compañía encargada de la limpieza, Jardincelas, ante la huelga sectorial que, aseguran, afecta a la seguridad del centro. Así, los padres reclaman responsabilidad y piden que las tareas de limpieza se realicen todos los días, no como ocurre ahora, que se hacen en jornadas alternas

La asociación "entende e comparte" los motivos que llevaron a los trabajadores a la huelga, “mais a compañía ten que comprender que a limpeza dos baños e aseos ou do comedor dun centro escolar en días alternos non é suficiente. Falamos de máis de dúas centenas de alumnas e alumnos de infantil e primaria, aos que temos que engadir o persoal do profesorado. Os servizos mínimos propostos non son suficientes”.

Además, desde las familias explican que esta solicitud tiene que ver con la época del año en la que estamos: “Noutro momento poderíamos asumir esta medida, pero estamos no medio do inverno, cun elevado impacto do covid e a gripe A e xusto recórtanse as tarefas de limpeza, tan importantes para evitar un aumento dos contaxios. Estamos falando de nenas e nenos desde os 3 anos, non de persoas adultas que poden facer un esforzo para manter os espazos limpos”.

Así, la asociación insta a la empresa y a las administraciones locales a resolver la situación cuanto antes “polo ben do alumnado, xa que ao final son elas e eles os prexudicados. Non pódese alargar no tempo xa que é fundamental que un centro escolar estea atendido de maneira diaria, non alterna”.