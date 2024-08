Paderne vuelve a celebrar su Romaría da Familia

El Concello de Paderne potenciará este año su Romaría da Familia, la que fue la primera gran fiesta tras la pandemia y que nació como heredera del Día Familia, que llevaba sin celebrarse desde 2018. Tras el éxito de la primera edición, el festejo regresará el sábado 7 de septiembre, a partir de las 13.00, a O Telleiro.

Grupos de familias o amigos podrán gozar de una jornada festiva que empezará con sesión vermú y música en directo de la mano de Carlos Manteiga y Melchor Rodó. Tras las actuaciones llegará el momento de comer. Los grupos pueden reservar su sitio en O Telleiro para comer los productos que traigan. Los interesados pueden anotarse en el Ayuntamiento de forma presencial o teléfonica, o bien escribiendo al mail cultura@concellodepaderne.com hasta el día 30 de agosto.

Junto a la comida que lleven los particulares, Paderne ofrecerá un servici ode pulpeira, con raciones de pago, a la que se sumará por la tarde una chocolatada y una queimada.

Después de comer habrá bingo y karaoke, acompañados por los campeonatos de juegos de mesa con premios para los mejores. Los juegos populares para todas las edades serán una de las propuestas en las que también podrán participar los más pequeños, con hinchables y fiesta de la espuma.



“Tras o éxito da edición do ano pasado, na que superamos de xeito amplo as 600 persoas inscritas tan só para comer, queremos repetir. O traballo dun goberno local é potenciar o municipio en todos os seus aspectos. E entendemos que o social é fundamental. Con servizos como os que xa ofrecemos, pero tamén con eventos como esta Romaría da Familia que pretendemos consolidar no calendario, ao igual que a Cabalgata de Reis do día 4 ou a Feira GastroLexítimo. Paderne ten moito que ofrecer e para demostralo é preciso que a súa veciñanza sinta orgullo de pertenza”, apunta el alcalde, Sergio Platas.