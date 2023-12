La oposición carga contra Formoso por el envío de cartas sobre el POS+

Las cartas enviadas por la Diputación de A Coruña a los ciudadanos de los 93 municipios de la provincia para dar a conocer la acción del POS+ enfrenta el Gobierno de González Formoso y la oposición, con reacciones airadas tanto por parte del PP como de Alternativa dos Veciños.



El portavoz popular, Evaristo Ben, exigió la convocatoria de una sesión extraordinaria para que el presidente, Valentín González Formoso, “dea as explicacións oportunas sobre o envío indiscriminado dunha publicación a todos os domicilios” en la que “se ‘venden’ supostas obras e investimentos” realizados por la institución desde el año 2017.



Ben, que lo considera un hecho “sen precedentes” en la historia de la entidad, recordó que “esas obras son accións levadas a cabo polos concellos e non pola institución provincial”, al tiempo que denunció que se trata “dun envío que vulnera a lei electoral” al estar en semanas de “sombra” tras la convocatoria de las elecciones autonómicas del 18-F.



“Esiximos –añadió el representante del Partido Popular– coñecer o expediente no que se xustifique a oportunidade e a legalidade da referida campaña, a pretendida utilidade da mesma e, concretamente, no que se expliquen a datas de tramitación, a participación directa dos servizos administrativos provinciais ou os procedementos de contratación e as empresas contratadas para o desenvolvemento da campaña, os custos e aplicacións orzamentarias afectadas, ou a falta de coordinación cos alcaldes da provincia”, resumió Ben.

“Intereses do PSdeG”

De la misma manera, los conservadores ven “imprescindible” convocar también “unha xunta de voceiros para coñecer a postura do resto de grupos políticos ante un feito que considera a ‘pinga que colma o vaso’ dunha maneira de facer política na que o señor Formoso utiliza a Deputación da Coruña para os seus intereses partidistas e agora para os intereses do candidato do PSdeG”.



En este sentido, aunque reconoce que no es la primera vez que se advierte de estos comportamientos, el portavoz popular cree que con esta misiva “traspasáronse todas as liñas vermellas”, por lo que, en aras de que se adopten medidas, se denunciará ante la Junta Electoral de Galicia.



Asimismo, desde el PP insistieron en que “estamos ante unha xestión que roza a usura”, por lo que “Formoso vese obrigado a presumir do que fan os alcaldes nos concellos para poder “tapar a súa incapacidade á fronte da institución”, sentenció Ben.



Desde la Diputación de A Coruña aseguraron que las cartas son “meramente informativas” y contienen “datos públicos”, que pueden consultarse en web, y en cuanto a las fechas, aclararon que “la tramitación administrativa y el envío se realizó antes de la convocatoria electoral”.