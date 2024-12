Oliva García | “El accidente del Alvia nos marcó para siempre a todos los que estuvimos aquella noche en Angrois”

Oliva García Trasancos, de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (AVPC) de Bergondo, es la nueva presidenta de la Asociación de AVPC de A Coruña. La primera mujer que asume el cargo en los más de dos decenios de historia de la entidad, en la que se integran 75 agrupaciones de las 18 comarcas coruñesas, más de un 80% de ellas con más de 25 años de actividad y alguna incluso con 40. Un servicio imprescindible del que la ciudadanía no siempre es consciente “porque está ahí”, cualquier día y en cualquier momento y casi en cada rincón de España.



Distinguida por la Xunta con la Medalla de Plata de Protección Civil de Galicia en 2022 y por el Ministerio del Interior con la Medalla a Mérito de Protección Civil, con Distintivo Rojo, en 2023, su vocación de voluntariado surgió en los 90. Desde entonces han sido muchas las intervenciones que la marcaron de una manera o de otra, pero una especialmente: el accidente del Alvia en Angrois. Ocho integrantes de Protección Civil de Bergondo se desplazaron la misma noche del accidente hasta Santiago. De ellos, seis permanecieron durante horas en A Grandeira. Ni ella ni sus compañeros olvidarán nunca lo que vivieron entre los restos del Alvia. “El accidente del Alvia nos marcó para siempre a todos los que estuvimos aquella noche en Angrois”, asegura Oliva García.



Tras catorce años como secretaria de la asociación española y diez de la coruñesa, decidió dar el paso para continuar con un proyecto en el que cree, en el que se implicó desde el primer momento, que alcanzó retos importantes en materia de formación y comunicación con las distintas administraciones, tanto con los municipios como con la Diputación de A Coruña y la Xunta.



En este sentido, García considera que su mandato “será continuista”, si bien parte con una novedad y es su marcado acento femenino, ya que en la directiva serán mayoría las mujeres, más de la mitad de sus diez integrantes, con representación de las tres grandes ciudades: A Coruña, Compostela y Ferrol. También de Pontedeume, de Muxía, Cerceda, Boiro, Ortigueira y Val do Dubra.



En cualquier caso, insiste en que es el momento abordar algunos aspectos como la legislación, “que es necesario actualizar tras más de 25 años con el mismo decreto, cuando las tareas que se hacen ahora, cuando se dispone también de personal remunerado para realizarlas, no son las mismas que entonces, y tenemos que ver las posibilidades de adaptarlas a los nuevos tiempos”.



En la provincia coruñesa, las AVPC son entidades afianzadas entre los vecinos, con un recorrido contrastado y una actividad conocida y estandarizada en la sociedad, pero sus funciones han variado mucho en estos años, sobre todo tras la creación de servicios como los bomberos comarcales o los grupos de emergencias municipales, que ahora asumen funciones de primera actividad en las emergencias de las que antes se encargaba solo Protección Civil.



En cuanto a la salud del voluntariado, reconoce que “va por rachas”, que se nota un incremento de solicitudes tras episodios como la marea negra del ‘Prestige’, la ola de incendios de 2006, la crisis del covid o incluso la última DANA. “Muchos ciudadanos quieren ayudar, pero esto exige un compromiso para regalar muchas horas de su tiempo a la sociedad y, en ese sentido, no estamos en el mejor momento”, sostiene. No es el caso de Bergondo, donde se superan los 40 voluntarios, pero en otros municipios es más difícil porque no es siempre suficiente la ilusión, sino que muchas veces también exige disponer de tiempo, y en ocasiones, aunque exista intención, las circunstancias no lo permiten, y al fin y al cabo, son voluntarios, su tarea no está remunerada.



Con todo, de acuerdo con los datos actuales, después del incremento de voluntarios registrado con la crisis sanitarua del coronavirus, ahora mismo los números “están estancados, sin crecer, pero tampoco sin caer”, matiza García.