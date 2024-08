Oleiros se muestra partidario del traslado del parque de bomberos de Sabón a Morás

El Ayuntamiento de Oleiros se muestra partidario de que se lleve a cabo el traslado del parque comarcal de bomberos, ubicado en el municipio de Arteixo, del polígono empresarial de Sabón al de Morás. Sin embargo, sí critica cómo se estuvieron llevando a cabo los procedimientos hasta el momento.



“Eu estou dacordo en que se leve o parque para outro lado, como parece ser que vai pasar, pero nin a Diputación nin o Consorcio (Provincial de Bombeiros) poden esquecer as actitudes empregadas neste caso polo Concello de Arteixo. Non se pode vender o que non é dun”, dijo el regidor oleirense, Ángel García Seoane.



Las declaraciones del mandatario se producen a los pocos días de que el Consorcio remitiese al Gobierno local, que preside Carlos Calvelo, el convenio por el cual se posibilita la construcción de un nuevo parque comarcal que solventará las carencias estructurales de las actuales instalaciones y que, según fuentes arteixás, ya no cumplen con los requisitos necesarios para que los profesionales ejerzan su labor.



El documento se elevará ahora a pleno y será la corporación de Arteixo la que deba aprobarlo para que el presidente del Consorcio y de la Diputación, Valentín González Formoso, lo suscriba y puedan iniciarse los trabajos de construcción del futuro parque de Morás.



El recinto se ubicará en un terreno de unos cuatro mil metros cuadrados que cede el Ayuntamiento arteixán. También este último se encargará de financiar los gastos de construcción gracias a los cinco millones de euros cobrados por la parcela de Sabón.