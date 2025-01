Los municipios del área mantienen sus cabalgatas a pesar del mal tiempo

Las condiciones meteorológicas amenazan las cabalgatas organizadas por los municipios del área metropolitana que, según las informaciones aportadas por cada uno de ellos, podrían verse alteradas en cuanto a recorridos y emplazamientos, aunque en ningún caso se valora la suspensión de la visita de los Reyes Magos.



En Cambre esta semana corría el rumor de que no habría cabalgata, pero no debido al mal tiempo sino por la actual situación municipal –el Ejecutivo local criticó ya en 2023 el “bloqueo administrativo” que sufre debido al criterio extremadamente restrictivo de la secretaria y la interventora–. Ayer el Ayuntamiento desmintió este bulo y anunció que no solo habrá los dos habituales desfiles –O Temple y Cambre– con sus respectivas recepciones reales en los pabellones deportivos, sino que también se hará el recorrido matinal por las parroquias del rural.



El circuito matinal empezará a las 09.00 horas en el Castro do Bosque y pasará por el local de la Juventud de Cecebre, la antigua unitaria de esta parroquia, el local social de Bribes, el colegio de Brexo Lema, el centro social de Santa María de Vigo, la iglesia de Andeiro, el local de San Lourenzo, la Casa do Pobo de Meixigo, el centro cívico de Cela, la unitaria de Pravio y los locales sociales de Sigrás y Anceis.



La salida de la cabalgata en O Temple está prevista para las 17.00 horas desde el CEIP Portofaro. El último punto del itinerario será la rúa Eduardo Pondal, desde donde los Reyes irán al pabellón de O Graxal para ser recibidos por los más pequeños. A partir de las 19.00 horas iniciarán el segundo desfile, esta vez para visitar algunas calles de A Barcala antes de dirigirse a Cambre. La llegada al centro municipal está prevista para las 19.45 horas aproximadamente y la fiesta posterior será en el pabellón Sofía Toro.



A pesar de tener todo organizado, el Ayuntamiento cambrés afirma que lo primero es la seguridad y que si las condiciones meteorológicas son muy adversas y ponen en riesgo a los integrantes de la comitiva, se realizarán directamente las recepciones reales en los pabellones –en O Graxal de 17.00 a 19.00 horas y en Cambre de 18.00 a 20.00 horas–.



El Ayuntamiento de Betanzos, que achacó a las obras que se realizan en Os Cabildos la decisión de ‘sacar’ el recorrido del casco histórico de la ciudad, confirmó que Melchor, Gaspar y Baltasar saldrán a las 18.00 horas del Centro de Formación Ocupacional de Bellavista para avanzar por Concepción Arenal, Rosalía de Castro, Doutor José Fariña, Jesús García Naveira, Fraga Iribarne, Camiño Real de Infesta, As Mariñas y Camiño da Estación, volviendo al centro por Jesús García Naveira, Emilio Romay, Julio Pérez Salas, Ferradores, Valdoncel, A Ribeira, Manuel Naveira, O Malecón, y de nuevo Valdoncel, Linares Rivas y Emilio Romay para terminar en O Campo sobre las 20.00 horas con la recepción de Sus Majestades de Oriente en el Aula de Cultura del Edificio Liceo (Plaza de Galicia).



No obstante, desde el Ayuntamiento de Betanzos indicaron que si las condiciones meteorológicas tuviesen una especial incidencia en la celebración de la cabalgata, se suspendería el recorrido para celebrar directamente la recepción en el Edificio Archivo (Liceo) desde las 19.00. En caso de cancelación se iría comunicando por megafonía en todo el recorrido por medio de Protección Civil y a través de las redes sociales de Betanzos.



En la organización interviene más de medio centenar de empleados y voluntarios, y está previsto repartir más de 1.000 kilos de caramelos aptos para celíacos, avanzaron desde el Gobierno de María Barral.

En el caso de Bergondo, la decisión, en caso de meteorología adversa, ha sido sustituir las carrozas por vehículos cubiertos y realizar la recepción real en el pabellón de Guísamo desde las 18.40, aunque la instalación estará abierta desde las 17.30.



La celebración contará con animación infantil, chocolatada y roscón, y el recorrido, que empezará a las 14.30, puede verse en https://acortar.link/VQOJFH y seguirse en tiempo real a través del enlace https://acortar.link/z0oXdp, indicaron desde el municipio de Bergondo.