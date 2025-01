Mariñas Coruñesas obtiene el certificado de calidad turística para las once oficinas de todo su territorio

Mariñas Coruñesas ha conseguido la certificación en Calidad Turística del Ministerio de Industria para las once oficinas y centros de información de su territorio, confirmaron desde el organismo que encabeza José Antonio Santiso Miramontes. La Agencia de Turismo de Galicia y la Diputación de A Coruña colaboraron durante un años en la formación de los técnicos encargados de estos espacios, “auténticos dinamizadores del destino, de su patrimonio, de las empresas y experiencias en Mariñas Coruñesas”.



Las once oficinas y centros de información que contarán con el certificado son el Aula do Mar de Oleiros; la Casa Museo María Antonia Dans, en Curtis; el Centro Etnográfico Río Mandeo, en Teixeiro; el Museo Xacemento Romano de Cambre, y las oficinas municipales de Betanzos, Culleredo, Miño, Sada, Santa Cristina; y Sobrado dos Monxes, así como el Centro de Interpretación do Río Mandeo de Chelo, en Coirós.



La Reserva de Biosfera As Mariñas Coruñesas continuará formando a estos centros durante este año, e incluso ampliará la oportunidad de obtener el sello a “otra tipología de centros que no solo sean de naturaleza municipal o pública puedan participar de esta iniciativa que busca la mejora real del destino; fidelizar, aumentar la colaboración público-privada, así como trabajar en un modelo de turismo de proximidad que ayude a desestacionalizar nuestra oferta”, explicaron desde la entidad, cuyo presidente, José Antonio Santiso, incidió en que “queremos fomentar o traballo en rede, unir esforzos pola calidade turística do territorio”: diecisiete municipios de tres comarcas de A Coruña.



De esta manera, la Reserva Mariñas Coruñesas sigue avanzando en la configuración de una oferta “singular, diferente e desestacionalizada”, con 69 empresas turísticas certificadas en todo su territorio, entre restaurantes (20), alojamientos (16), agroturismo (12), actividades turísticas (17), transporte (2) y agencias comercializadoras (2).