Mariñas Coruñesas incorpora a once nuevas empresas a su marca de calidad

Un total de once empresas del ámbito turístico procedentes de todo el territorio se integran en la marca de calidad y consiguen la triple certificación concedida por la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas. La incorporación se produce tras concluir con éxito la formación organizada por la entidad para el sector turístico y comprobar el cumplimiento del pliego de condiciones para cada una de ellas, señalan fuentes de la Reserva.



Las once empresas que se añaden al reconocimiento de la marca de calidad de la Reserva de Biosfera son las siguientes: En el apartado de Restaurantes da Biosfera: Restaurante A Carboeira (Miño); en el capítulo de Aloxamentos da Biosfera son el Hotel Crisol de las Rías (Miño), Casa Grande do Soxal (Oza - Cesuras) y Casa de Millares (Sobrado); en el ámbito de agroturismo, Pagos de Brigante y Enflor (Paderne); en el sector de actividades, Galicia Eventos e Ocio (Miño), Tótem Gestión (Cambre), Avada (Sobrado), Onda do Pedrido (Bergondo) y Óscar Freire (Culleredo).



“Esta triple certificación dálles ás empresas unha vantaxe competitiva”, expresa el presidente de la Reserva, José Antonio Santiso.

Mariñas Coruñesas es la entidad gestora del destino turístico y la que forma y certifica al empresariado en los procesos de Sistema de Calidade Turística (SICTED), Marca de Calidade da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (sello de la UNESCO) y Club de Ecoturismo de España.



Así, Mariñas Coruñesas cuenta este año con 69 empresas turísticas certificadas: veinte restaurantes, 16 alojamientos, doce empresas que realizan visitas de agroturismo, 17 empresas de actividades turísticas, servicios guiados o interpretación patrimonial, dos empresas de transporte, y dos agencias locales /comercializadoras del territorio.