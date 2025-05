Educación destina 1,2 millones de euros a ampliar los talleres de FP del instituto de Curtis

La Consellería de Educación destina 1,2 millones de euros a las obras de ampliación de los talleres de Formación Profesional del instituto de Curtis. Fue Román Rodríguez quien se desplazó ayer hasta el municipio para presentar esta iniciativa que se suma a la rehabilitación integral que se acometió en 2023, en la que también se invirtió otro millón por lo que la mejora del centro educativo superará los dos millones.



El responsable de Educación, que estuvo acompañado por la directora general de FP, Eugenia Pérez, explicó que la nueva intervención tiene un doble objetivo: ampliar los espacios del centro para FP, dando así oportunidades de futuro a la juventud de la comarca, al tiempo que se mejora la eficiencia energética del edificio. “As obras enmárcanse no plan de nova arquitectura pedagóxica, a folla de ruta coa que estamos a modernizar as instalacións dos centros, adecuándoas ás necesidades do ensino do século XXI”, destacó.

Previsión

La previsión es licitar la obra en julio y comenzarla en el último trimestre del año, una vez completados los trámites administrativos. Tiene un plazo de ejecución de doce meses, por lo que la previsión sería finalizar a finales de 2026. Esta intervención no es la única realizada por la consellería en Curtis, que ya ha invertido 220.000 euros en el colegio de Educación Primaria.



Respecto a los espacios de Formación Profesional, está previsto demoler la nave más pequeña de talleres de mecánica, situada al fondo de la parcela, para construir una nueva más grande, de casi 363 metros cuadrados, lo que permitirá una distribución más idónea y eficiente de los espacios, además de ganar altura. La envolvente del volumen se realizará en doble hoja de ladrillo cerámico con aislamiento interior y se completará con un sistema de aislamiento térmico por el exterior, garantizando la integración con el resto de las edificaciones y mejorando la eficiencia y el confort de los usuarios. Las cubiertas serán de panel metálico y policarbonato celular.



El futuro local estará anexo al muro de contención de tierras de las pistas deportivas y se accederá a ella mediante una rampa de acceso en la parte posterior, para aprovechar el espacio y mejorar así el flujo circulatorio. Estará dotada de dos aseos y vestuarios adaptados, cabina de lacado, almacén y zona de taller.



A mayores, se rehabilitará el otro taller de mecánica, situado al lado del resto de los edificios del centro. En concreto, se colocarán nuevas placas de falso techo de paneles sándwich, que mejoran la seguridad y el aislamiento térmico y acústico, y se colocarán nuevas ventanas de aluminio en relevo de los lucernarios actuales, con el que entrará más luz natural. En el exterior se renovarán las carpinterías y se colocará un sistema de aislamiento térmico.



La obra se completará con diversas intervenciones como el relevo de la iluminación convencional por 598 unidades LED en pro del ahorro energético y de un mejor control de su intensidad en función de las necesidades de cada espacio.