La Diputación destaca que con el apoyo a las cooperativas se crea empleo y se fija población en el rural

La Diputación destaca que con el apoyo que se le presta a las cooperativas se genera empleo y se fija población, especialmente en los entornos rurales. La responsable provincial de Industria, Rosa Ana García, y la presidenta de la Unión de Cooperativas Galegas EspazoCoop, Ana Olveira, mantuvieron una reunión de trabajo para analizar y realizar balance de las actividades desarrolladas en los últimos años de manera conjunta por ambas entidades. Gobierno provincial y EspazoCoop llevan colaborando cuatro años con el objetivo de fomentar el trabajo y la función de las cooperativas, además de promover la economía social. A lo largo de todo este tiempo se llevaron a cabo diferentes tipos de actividades como itinerarios de emprendimiento, consolidación y jornadas técnicas en las que participaron más de un millar de personas y cerca de un centenar de entidades vinculadas a la economía social.



Los principales objetivos de esta colaboración son los de divulgar y difundir las posibilidades que ofrecen las fórmulas de economía social para la generación de empleo, además de crear nuevos puestos de trabajo de calidad vinculados a la economía social y más concretamente al cooperativismo, explorando las posibilidades que ofrecen las nuevas líneas y sectores de actividad. También se busca garantizar la reactivación y supervivencia de la actividad y el mantenimiento de empleo de las pequeñas cooperativas de la provincia, sirviendo de apoyo a las entidades locales para el fomento del tejido económico y empresarial.



Crecimiento anual



“O cooperativismo medra cada ano, creando emprego ligado ao territorio, especialmente no mundo rural. Pola súa parte a economía social representa o 7% do PIB galego e sostén 17.000 empregos na nosa comunidade, polo que é importante que prestemos a nosa atención e apoio desde as administracións”, dijo la diputada Rosa Ana García.



“Os convenios asinados coa Deputación axudan a medrar e consolidar o tecido cooperativo na provincia sobre todo nos concellos rurais onde as actividades teñen un maior impacto. Non só executamos accións na cidade da Coruña, outros concellos como Sada, Oleiros e Ortigueira tamén foron escenario de diferentes iniciativas”, indicó la responsable de las cooperativas.



Cabe indicar que EspazoCoop es una entidad multisectorial de carácter empresarial, configurada como asociación sin ánimo de lucro, de ámbito gallego, integrada por cooperativas de distintas clases, inspirada en los principios cooperativos y sus valores y que tienen como objetivo: agrupar, representar y defender los intereses de las cooperativas para consolidar el cooperativismo como herramienta de desarrollo socioeconómico.