La Diputación de A Coruña impulsa el crecimiento exterior del Camiño Inglés

La Diputación de A Coruña impulsa el crecimiento del Camino Inglés en el exterior, y lo mismo con el de Fisterra-Muxía. Así lo indicaron los diputados Antonio Leira, como responsable de este área, y Bernardo Fernández, como presidente de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, en la IV Mesa dos Camiños de Mariñán, que se celebró en el pazo bergondés para analizar las acciones desarrolladas el último año por la entidad provincial para la internacionalización de ambas rutas, dos de las que más crecen alrededor del Camino de Santiago.



Leira y Fernández encabezaron las intervenciones institucionales de un encuentro al que acudieron representantes políticos, empresariales y académicos vinculados a las rutas jacobeas de la provincia, entre los que destacaron los presidentes de las principales asociaciones: el alcalde eumés por la de Camiño Inglés, y Áurea Domínguez, por la Asociación de Concellos do Camiño Fisterra-Muxía. Además, asistieron el direcor de la Sociedade de Xestión do Xacobeo, Ildefonso de La Campa, representantes municipales, de la Universidad de A Coruña y de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).

Hitos

Entre otros hitos destacados, la mesa apuntó a la asistencia de la institución a eventos internacionales, como “a visita ao condado de Durham ou a presentación ante a Confraternity of St James en Londres”, así como las actuaciones para continuar la señalización del tramo entre Reading y Southampton en el Reino Unido.



En Galicia, se apostó por la iniciativa cultural ‘Arte no Camiño’, con la que tratan de “enraizar a arte contemporánea nas rutas xacobeas” y que “conta con vocación de continuidade”, según la Diputación de A Coruña.

Balance

Bernardo Fernández Piñeiro expuso las conclusiones y cifras anuales de la Asociación do Camiño Inglés, incidiendo “no crecemento do impacto económico nas vilas do itinerario, o perfil diverso dos peregrinos e peregrinas, e o éxito das accións promocionais realizadas ao longo do ano”, detalló el diputado provincial y alcalde de Pontedeume.



En la misma sesión, se dio cuenta de todas las actuaciones desarrolladas por la Asociación de Concellos do Camiño Fisterra-Muxía, como una iniciativa de comunicación digital, los cursos de formación en turismo sostenible y el nuevo vídeo promocional, que se estrenó en Fitur 2025.



Desde la Xunta, De la Campa destacó “o incremento do número de peregrinos, cunha estimación que supera nun 40% os datos oficiais da Oficina do Peregrino, e informou das medidas para mellorar a seguridade viaria, separando os fluxos de vehículos e peregrinos” en toda Galicia.



En este sentido, tanto Antonio Leira como Bernardo Fernández coincidieron en destacar la creciente colaboración institucional y “a implicación dos axentes locais” como elementos clave para la conservación y la promoción de las distintas rutas jacobeas, entendidas como motor de desarrollo sostenible y dinamización del territorio, y reiteraron el compromiso de la Diputación de A Coruña.