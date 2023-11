La Diputación de A Coruña contará con 222 millones de presupuesto en 2024, el más alto de su historia

La Diputación de A Coruña contará con 222.151.200 euros en 2024. El presupuesto más alto de la historia de la institución y un 7,2% superior al actual de 2023. Así lo anunció su presidente, Valentín González Formoso, en una comparecencia ante la prensa en la que estuvo acompañado por el vicepresidente Xosé Regueira y el diputado responsable del Área de Hacienda, José Ramón Rioboo.



El dirigente socialista incidió en que estas cuentas de récord son la “folla de ruta” que define las políticas de la coalición PSOE-BNG para 2024. Un documento en que se marcan como retos la creación de empleo, el bienestar social y el desarrollo del rural de A Coruña.



“Un orzamento que -añadió el vicepresidente nacionalista- expresa unha mirada hacia adiante, de progreso” y que “plantexa unha mellora na calidade de vida e nas oportunidades de todas as persoas”, resumió Regueira.



La propuesta económica para el año que viene, que se llevará a comisión esta semana con la idea de someterla a aprobación en la próxima sesión ordinaria, está destinada a “desenvolver o gran potencial co que conta a nosa provincia e a crear un escenario de oportunidades para as novas xeracións de coruñeses e coruñesas, especialmente no rural, co ambicioso obxectivo de vencer o reto poboacional e demográfico”, intervino Formoso, que insistió en “a gran importancia de programas coma o Plan Único de Obras e Servizos (POS+) ou o Plan de Emprego Local (PEL), que nos últimos anos foron fundamentais para a creación de emprego, infraestruturas e oportunidades, en particular nos pequenos municipios da provincia da Coruña”.

1 La ‘revolución’ del Plan Único

El Plan Único de la Diputación de A Coruña supuso una “auténtica revolución” para la financiación de los ayuntamientos, con 549 millones de euros de inversión y 3.900 obras en los últimos años en los más de noventa municipios de A Coruña.



“Hoxe, os concellos reciben ata catro veces máis fondos da Deputación e teñen total liberdade para decidir en que os invisten”, continuó el presidente, que destacó que el POS+ “supuxo pasar dun plan de financiamento municipal de 25 millóns anuais a un de entre os 90 e os 100”.



En 2024, la partida del Plan Único se incrementa en un 10% alcanzando los 50,5 millones de euros de presupuesto inicial pues, como todos los años, esta cantidad “irá incrementándose durante o exercicio para chegar, a finais de ano, a entre 90 e 100”.



“O Plan Único é o primeiro instrumento dos concellos para planificar o seu ano vindeiro” destacó Regueira, que incidió en que “estamos aprobando un documento moi importante para os municipios da provincia, especialmente para os de menor tamaño”, y más aún en un período en que “seguramente estemos sen as regras de gasto en vigor e os concellos terán limitada a súa capacidade de maniobra e decisión”, apostilló el político del BNG.

“Unha das pioridades desta entidade -indicó– é apoiar as administracións locais, que son as que están máis preto da cidadanía, para que teñan os recursos suficientes para facerlle fronte cada vez a máis competencias que lles derivan outras administracións como a Xunta”.

2 Las industrias estratégicas, la apuesta del PEL

Del Plan de Emprego Local (PEL), el presidente destacó que también se incrementa para alcanzar los 16 millones (+24,1%).

Desde su creación, este programa financió la creación de 6.119 empleos en los sectores público y privado, apoyó a 2.553 empresas y 1.842 autónomos y concedió 4.485 ayudas directas a los sectores más afectados pola crisis, de acuerdo con los datos aportados por la Diputación de A Coruña.



El aumento indicado permitirá reforzar acciones de contratación en empresas y ayuntamientos y el apoyo al emprendimiento, pero es que, según anunció el presidente provincial, “2024 será un ano de aposta pola industria” y, en concreto, por sectores estratégicos como la biotecnología, la economía circular o el sector audiovisual, con la construcción de Coruña Estudo Inmersivo (CEI), el que será el mayor estudio audiovisual virtual de España y que se ubicará na Cidade das TIC. “O CEI supón un investimento de 8,5 millóns de euros, cofinanciado con fondos do Plan de Recuperación do Goberno de España no marco do proxecto ‘España, Hub audiovisual de Europa”. En agosto se adjudicó a Telefónica el desarrollo de la tecnología por 6,1 millones de euros y se acaba de licitar a construcción del edificio por 2,5.



En 2024 también se destinarán 900.000 euros a continuar con la expansión de la Rede Provincial de Espazos de Coworking, que cuenta con once centros y ha permitido que unos 200 emprendedores inpulsaran sus iniciativas empresariales en A Coruña.

3 La política social, de nuevo prioritaria

En el apartado de Política Social, el presupuesto alcanza los 24,3 millones de euros (+6,5%), con un nuevo incremento de 100.000 euros para los Servizos Sociais Comunitarios, lo que “permite a contratación de 179 profesionais do ámbito social nos concellos de menos de 20.000 habitantes e o financiamento de 411.000 horas de Servizo de Axuda no Fogar (SAF)”.



La colaboración con las entidades sociales contará con 4,6 millones con los que se apoyará 273 asociaciones para contratar personal, mejorar espacios o impulsar programas de rehabilitación, tratamiento e inserción social y laboral de cientos de vecinos de la provincia de A Coruña.

Además, desde la crisis sanitaria el Plan Único también cuenta con partidas destinadas a financiar gasto social en los ayuntamientos y este POS Social contará con una dotación de 7 millones de euros para los 93 municipios de la provincia en 2024.