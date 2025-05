La Diputación de A Coruña apoya a 41 entidades del ámbito ambiental con 420.000 euros

La Diputación de A Coruña colabora con 41 entidades del ámbito de la conservación del medio ambiente, a las que destina 420.000 euros para actividades e inversiones, informan desde la institución que encabeza Valentín González Formoso.



El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) acaba de publicar las resoluciones definitivas de “dúas liñas de subvencións no ámbito do medio ambiente”, con cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 25.000 euros, para asociaciones con sede en municipios de A Coruña. A través de estas aportaciones se costearán acciones orientadas a la conservación de hábitats de alto valor natural y del medio marino, algunas de las cuales cuentan con una amplio recorrido, como el denominado Programa de Custodia do Territorio da Fundación Fragas do Mandeo. Una iniciativa que cita a especialistas para difundir conocimientos y realizar actuaciones de mejora de hábitats “co obxecto de difundir entre os cidadáns os valores naturais da bisbarra, promovendo a súa preservación a través da custodia do territorio”, indica Fragas do Mandeo.

Este modelo de protección del patrimonio natural permite a la ciudadanía comprometerse directamente en la conservación de sus espacios más cercanos mediante distintas acciones en el territorio de As Mariñas.

Educación

Otra de las acciones incluida en estas subvenciones es ‘Defende o Mar a través do Surfing’ de Surf and Clean. Una actividad dirigida a los escolares de la provincia a la que el año pasado se unieron casi dos millares de estudiantes, que contempla talleres tanto en las aulas de los centros educativos como en los arenales de la costa de A Coruña.



Con estas subvenciones también se costean tareas de limpieza de espacios naturales, actividades de sensibilización ambiental o de conservación de especies de fauna y flora autóctonas, como las que impulsa la Asociación Vento Noso para “a mellora da calidade da auga en zonas rurais”, el mantenimiento y ampliación de la senda del río Condomiñas, de la Asociación dos Ríos de Cedeira, o la recuperación del bosque autóctono de la Fraga do Faroleiro, de la Asociación Fragas do Ortegal.



La diputada responsable del área de Medio Ambiente de la institución, la socialista Rosa Ana García López, destacó que “estas axudas contribúen a preservar a riqueza medioambiental da provincia e á sensibilización da sociedade, e particularmente dos escolares, sobre a importancia de coidar o planeta e promover a sustentabilidade en todos os ámbitos”, explicaron desde la Diputación de A Coruña.