Cambre cita a la oposición para negociar un presupuesto de 21,2 millones para 2025

El Gobierno de Cambre acaba de cerrar el proyecto de presupuestos para el año 2025, que asciende a 21.244.613,19 euros. La documentación ha sido enviada ya a la oposición, a cuyos portavoces se les ha convocado a una reunión este martes, día 17.



Al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios se destina el 44,75% de los presupuestos y el objetivo no es otro que licitar los servicios que están en precario. Lo que se pretende es “poñer en orden e, sobre todo, medir os tempos nos que os departamentos teñen que facer chegar a contratación os diferentes expedientes para poder licitar e adxudicar en tempo e forma os servicios, obras e suministros necesarios ao longo do ano”, apuntó la alcaldesa, María Pan.



A inversión se destinan 2.336.977,29 euros, que irán destinados a actuaciones menores.



El edil de Economía y Hacienda, Daniel Mallo, explicó de la importancia de avanzar en estas negociaciones de cara a poder llevar al pleno de enero el documento para afrontar los retos que tiene Cambre.

Mallo, que envió la documentación a todos los portavoces de la oposición el pasado 11 de diciembre, espera que la reunión sea productiva y se pueda llegar a un acuerdo para sacar adelante el Presupuesto de 2025.



También la primera edil espera que se pueda avanzar y que se pueda ya cerrar el tema para pasar toda la documentación a informe de Intervención, previo paso a poder llevar a pleno los presupuestos. “Se todos pensamos no mellor para Cambre, igual toca deixar de lado as siglas e reivindicacións que se saben de antemán que non se van poder abordar, e valorar se o documento que presentamos é bo ou non para Cambre. Un documento realista e orientado a levar a cabo accións necesarias que beneficien ao maior número de veciños e veciñas”, señaló Pan Lesta.



Durante la sesión extraordinaria celebrada ayer a petición de la oposición para analizar la situación de la Policía Local, la mandataria anunció que en enero “saldrán publicadas, previsiblemente, nuevas plazas de movilidad destinadas a reforzar la plantilla” ante la imposibilidad legal de cubrir las vacantes.