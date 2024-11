Los buses metropolitanos superaron los 8,4 millones de viajeros en un año

El vicepresidente de la Xunta y titular de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado de la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, se reúne esta mañana en Santiago con los alcaldes de Bergondo, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada. Un encuentro convocado a instancias de los seis mandatarios para abordar asuntos relacionados con la prórroga del convenio del Área de Transporte Metropolitano (ATM) da Coruña y conocer las reivindicaciones de los ciudadanos de sus municipios. Los solicitantes denuncian que desde 2020 no se convoca la comisión de seguimiento de este servicio, que califican de “nefasto”, indicaron los seis tras un acto celebrado en Oleiros.



Desde octubre de 2023 hasta septiembre de este año, en el área coruñesa se superaron los “8,45 millóns de viaxeiros”, de los que siete, el 83%, “beneficiáronse dos descontos e bonificacións activadas no marco do convenio asinado entre a Xunta e os concellos para o fomento do transporte público na área da Coruña”.

“Se os concellos deciden non asinar, os veciños non terán bonificacións”



Calvo y Fontela acuden a la cita solicitada por los alcaldes con estos números y todas las cifras del Área de Transporte Metropolitano da Coruña, “a que conta cunha maior oferta de servizos das cinco ATM activas” en Galicia. En este sentido, desde la institución autonómica indicaron que “os 17 concellos que a integran están conectados por unha rede de autobús interurbano conformada por 444 liñas, que prestan servizo en máis de 7.700 paradas (7.711), e nas que se ofrecen máis de 440.000 servizos ao ano (448.486), percorrendo máis de 13 millóns de quilómetros de servizo (13.387.227)”.



Desde la Xunta advirtieron de que este documento solo se limita a la aplicación de las ventajas tarifarias: “Se os concellos deciden non asinar, a veciñanza desas zonas non contará coas bonificacións, feito do que os alcaldes son sabedores”, avisaron desde el Gobierno de Alfonso Rueda.

Enfrentamiento



En este sentido, incidieron en que el convenio “non ten nada que ver” con la ampliación de líneas o los cambios en las rutas que reclaman de Oleiros, Sada, Cambre, Carral, Bergondo y Culleredo. Pero los alcaldes insisten: “Non estamos dispostos a pagar por un servizo que non se dá”, explicó el oleirense García Seoane.



“As prórrogas dos convenios –replicaron los responsables autonómicos– establecen as estimacións das achegas económicas anuais de cada administración, empregando como referencia os custos en 2023 xunto coa evolución do uso dos servizos no primeiro semestre de 2024” y, “de xaneiro a xuño de este ano a demanda incrementouse un 18% con respecto ao primeiro semestre do pasado 2023”.