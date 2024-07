Más de 1.200 visitantes confirman un nuevo éxito de EnCamiño

La tercera edición de la Feira da Cultura EnCaMiño resultó “un gran éxito”, apuntaron desde la organización del evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Miño y que se celebró los días 19, 20 y 21 de julio en las pistas do Rabazal.



Así, la cita se despidió con más de 1.200 visitantes y casi un millar de libros vendidos, una cifra sin precedentes en las ediciones anteriores de EnCamiño.



La afluencia de público fue muy notable en todas y cada una de las actividades programadas, en las que participaron más de noventa autores y autoras, además de editoriales y librerías. Todas las personas implicadas en la feria mostraron su satisfacción con el evento, que catalogan de “éxito rotundo”.



Un buen ejemplo de la gran aceptación popular puede ser el ‘roteiro’ poético celebrado el domingo, para el que era necesario hacer una inscripción previa al contar con un aforo de 25 plazas. Las inscripciones tuvieron que cerrarse una semana antes de la celebración de la feria debido a la gran demanda.



En resumen, los resultados de la III Feira da Cultura EnCaMiño superaron ampliamente las mejores expectativas de la organización, que se encargó de cuidar cada detalle en cada acto celebrado en O Rabazal.



La concejala de Educación, Cultura, Comunicación, Transparencia e Igualdad, Catalina Morado, concuerda con la versión ofrecida desde la organización, afirmando que “estes datos amosan o cada vez maior interese que desperta esta feira, o que nos anima a seguir traballando, da man da organización, para darlle cada vez máis peso e relevancia”.



Además, la edil miñense agradeció “o traballo de todas as persoas que fixeron este evento unha realidade, dende organización como a todas as persoas invitadas e, por suposto, aos asistentes, xa que sen eles non habería éxito”, añadió Morado.