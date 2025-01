Os Loureiros reniega del estilo ecléctico y retorna a la estética indiana que no, por parecida, es lo mismo

Al igual que para un lego en artesanía carece de capacidad para apreciar las notables diferencias que distinguen las labores de orfebrería de las de bisutería, no es sencillo para el poco versado en Arte, con mayúscula, captar las sutiles divergencias entre estilo ecléctico y estética indiana. No obstante, existen, y el pazo Os Loureiros ha decidido (el edificio no, obviamente) renegar del primero para adoptar la segunda.



El responsable es el Gobierno local de Abegondo que al tomar la decisión de rehabilitar íntegramente este emblemático inmueble, situado en el núcleo de San Marcos y centro de reuniones multitudinarias, en su momento, decidió que deberían eliminarse los elementos impropios de la edificación, popularmente denominada colonial, respetando solo los originales. Una medida que ya es perfectamente visible en el exterior con unos colores claros más acordes con el paisaje.



Según fuentes municipales, en las estancias interiores de este edificio levantado a principios del siglo XX, que pasará a ser el referente cultural por antonomasia del ayuntamiento, la modernización es total.



“Pero mantendo os elementos característicos do inmoble. Renováronse todas as instalacións, seguindo criterios de eficiencia. Os baños son novos, igual que as fiestras. Instalouse un ascensor para garantir a accesibilidade. Os últimos retoques residen no tratamento dos diferentes materiais. Como o chan, que se conserva, pero hai que pulir, ou a madeira, moi presente na vila”, indican desde el Ejecutivo, presidido por José Antonio Santiso.





La primera fase de la rehabilitación se encuentra en su última fase. Una vez finalizada, en la segunda se abordará la mejora de los jardines exteriores, así como la dotación de mobiliario y equipamientos para el desarrollo de actividades en el nuevo espacio.



El presupuesto total de la mejora asciende a 1,5 millones de euros de los cuales más de uno procede de fondos del programa Next Generation.