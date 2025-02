La Festa das Candeas de Viós rinde tributo “ao esforzo das queixeiras” de Abegondo

Festa das Candeas en Viós. Con más de un centenar de asistentes y alusiones constantes a la historia de San Salvador. La convocatoria, organizada por la asociación de vecinos, que la recuperó hace unos años, citó a niños y adultos alrededor de los oficios artesanales y algunas de sus costumbres más arraigadas a través de actividades como el Roteiro do Queixo de Viós.



Remedios, una antigua ‘queixeira’ de 81 años de edad cautivó a abuelos y nietos con su arte, y una de sus elaboraciones, de un kilo aproximadamente, alcanzó los 26 euros en una subasta especial por la Festa das Candeas. Los que ofreció Marigel da Xilda, también vecina de Viós. “O último queixo de Remedios tiña que quedar e comerse na parroquia”, indicó Marigel.



Con esta actividad, que los niños disfrutaron especialmente, la asociación rindió “homenaxe” ao esforzo e dedicación que tiñan as queixeiras”, explicaron desde el Ayuntamiento de Abegondo.



La iniciativa se completó con un recorrido en que se realizaron distintas “paradas vencelladas coa elaboración do produto”, de los más sabrosos de As Mariñas. Un interesante itinerario en el que Remedios explicó la manera tradicional de elaborarlo y en el que aprendieron desde el modo de ordeñar las vacas hasta el medio de transporte utilizado antiguamente para trasladar leche de burra desde Viós. Tras la ruta, descanso y degustación, de los propios quesos y de filloas, a solo un mes del Entroido.

La Festa das Candeas se despidió con una sesión vermú animada por el dúo D’Vicio.