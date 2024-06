Los cazadores ‘disparan’ a los perros en la finca de As Quintás

Fue un gran día ayer para los jabalíes, corzos y liebres. Para los cazadores, que tradicionalmente no les dejan disfrutar del descanso dominical, el interés de sus ‘disparos’ se centró en un objetivo nada habitual: los perros. Decenas de aficionados al arte de la cinegética se dieron cita en la parroquia de Abegondo, en concreto en la finca de As Quintás, para contemplar y admirar los ejemplares exhibidos en la vigésimo quinta edición de la Mostra de Cans de Caza.



El evento comenzó a las diez de la mañana. Uno de los primeros en llegar fue Guillermo. Este cazador de Limiñón no acudió para disfrutar de la belleza de los animales. Tampoco su aliciente era el crematístico, pero se desplazó hasta As Quintas acompañado de seis ejemplares por los que estaba dispuesto a desprenderse dependiendo de la oferta económica.



“Por un cachorro pódense pedir uns cen euros, xa por un can feito, uns seiscentos. Pero eu non viñen aquí para vender. Somos casi todos cazadores que nos conocemos e despois ímonos xuntar para comer churrasco”, asegura.



El motivo por el que los responsables de la organización, es decir, el Ayuntamiento y la Asociación de Cazadores de Abegondo, decidieron cambiar la ubicación del certamen tras más de dos décadas lo desvela Pedro. “Antes facíase no campo de feira, en San Marcos pero decidimos traela para aquí porque non era moi hixiénico na zona urbana. Aquí estamos mais cómodos e non molestamos a ninguén”, dice este vecino de Presedo.

Premios



La jornada festiva finalizó ya bien entrada la tarde y como todo certamen que se precie se celebró la tradicional entrega de premios y galardones. Fue ‘Dandy’, de raza anglo-francesa, propiedad de Dinito Carballo, el que se convirtió en el mejor ejemplar de la mostra. Aseguran fuentes de la organización que no es primerizo en esto de ganar concursos. El año pasado logró ser reconocido como el mejor en lo relativo a la Caza Mayor.



El resto de galardones se los repartieron, en diversos puestos y categorías: ‘Irán, de Manuel Bada; ‘Brus’, de Alberto de Arteixo; ‘Gorila’, de Iván Souto; ‘Ray’, de Javier de Valga; ‘Catoira’, de Jorge Ángel Santos; ‘Duque’, de Jorge Maroño; ‘Brus’, de Antonio Fernández; ‘Floky’, de Luis Barcia, y ‘Max’, de Santiago Mene. Asimismo, se reconoció a José Antonio Fernández por su camada de beagles y a Josecho de Laracha por su jauría de anglo-francés.



Cabe indicar que los cazadores estuvieron de enhorabuena todo el fin de semana ya que el pasado sábado, 15, se celebró el primer campeonato San Huberto. Se trataba de una prueba puntuable para la Copa Galicia. A esta competición siguió la celebración del Campionato de Cans de Rastro Atrelados sobre Xabaril. Todos los participantes tomaron la salida en la explanada de Casa Manolo en Mabegondo.