El Gobierno de Abegondo se opone frontalmente a una posible subestación eléctrica en el municipio, algo que ha dejado entrever la empresa Red Eléctrica en los últimos días.





Aseguran que no existe ninguna solicitud formal de la compañía para promover tal subestación. “En su día, el plan que manejaba la entidad contó con las alegaciones del Ayuntamiento y con el rechazo unánime de la corporación y los vecinos y fue finalmente desechado”, recuerda el Ejecutivo abegondés.





El alcalde, José Antonio Santiso, advierte de que “el Ayuntamiento se opondrá tajantemente y por todos los medios a su alcance” para impedir la llegada de este proyecto a la localidad. Recuerda Santiso que ya existe una instalación de este tipo a pocos kilómetros, en As Travesas (Carral), por lo que considera que una nueva sería “una barbaridad” con graves efectos dañinos para la ciudadanía y el medio ambiente.





Desde el Gobierno local critican, también, la actitud del grupo municipal del BNG. “Desconocemos qué interés puede tener una formación política como el BNG para reavivar en Madrid un tema tan perjudicial para Abegondo”, alegan, destacando que “la unión de todos los partidos de la corporación fue fundamental para rechazar el plan de Red Eléctrica, lo que choca con la torpeza de los nacionalistas poniendo sobre la mesa una iniciativa contraria a los intereses de Abegondo”.





Reserva de Biosfera

José Antonio Santiso añade que el municipio abegondés “ya es un nodo de infraestructuras importante en el noroeste de la península”, con instalaciones como la autopista AP-9, la autovía A-6 o la red eléctrica. Desde el Ayuntamiento reiteran que no van a permitir “bajo ningún concepto” que la localidad albergue ninguna otra infraestructura “que menoscabe el futuro de la Reserva de la Biosfera As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”.





En este sentido, aseguran que los proyectos de parques eólicos previstos en este territorio “ya fueron informados en contra por la Xunta de Galicia y ya contaron con las alegaciones del Ayuntamiento por el impacto de las líneas de evacuación en el territorio y también de la Reserva de Biosfera”.





Red Eléctrica habría modificado el proyecto de la subestación y pretendería retomar su instalación, según el BNG.