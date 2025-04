Abegondo construirá viviendas para jóvenes del municipio en situación de emergencia

“Isto é unha novidade. Xa temos apalabrada a leira de aí ao lado que son 40.000 metros cadrados, máis de 120 ferrados. Querémola comprar entre este ano e o que ven. E unha idea que temos é que as dúas naves que están máis preto da carretera se destinen a vivenda para que os mozos, os vosos netos, que as necesiten as poidan ocupar”, anunció ayer el alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, ante las quinientas personas que se dieron cita en la trigésimo segunda edición de la Festa da Terceira Idade.



La leira a la que se refiere el regidor se ubica en las inmediaciones de la conocida como Finca Os Loureiros, en pleno casco urbano de Abegondo, que ayer albergó la celebración y que en un futuro próximo será sede de la Casa da Cultura. En el terreno, hace varias décadas, una empresa avícola de ámbito nacional criaba pollos en una decena de naves que actualmente se encuentran en estado de semiabandono.



El regidor también señaló que todavía no se ha cerrado la adquisición de dos edificaciones, situadas en la parroquia de San Tirso de Mabegondo, que en su momento albergaron un afamado establecimiento hostelero. El motivo es que el propietario con el que se había alcanzado un acuerdo de compra falleció y ahora se está negociando con los herederos.

Comida de confraternización



Sin embargo, no todo el festejo se dedicó a comentar novedades del quehacer diario del ejecutivo municipal. Obviamente, la comida de confraternización fue el momento principal de la celebración ya que sirvió para que los vecinos y asistentes departiesen e interactuasen. El menú consistió en entremeses, callos, carne asada, pasteles, helado y café.



Antes de dar cuenta del banquete el regidor se encargó de dar la bienvenida a sus convecinos más longevos. “A importancia desta cita e que permite non só celebrar un dos nosos días grandes como é o de San Marcos, senón tamén xerar un punto de encontro e unión para os veciños de todas as parroquias”, les dijo el regidor.

La cita festiva se clausuró con un recital que ofrecieron la banda de música municipal, el músico local Carlos Manteiga y la cantante de Nolly.



No obstante, obsequiar a sus mayores no es detalle exclusivo del Gobierno local abegondés. Hoy hará exactamente lo mismo el ejecutivo municipal de Miño. El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, invita a los mayores de cincuenta y cinco años al tradicional Xantar que tendrá lugar, a partir de las 14.00 horas, en el pabellón de deportes, ubicado en la calle Marismas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Arteixo abrió el plazo para inscribirse para la fiesta de mayores que se celebrará el día 24 del próximo mayo.